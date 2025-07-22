Посетитель выставки фотографирует части Shahed-131/136, который Россия запустила по Украине, Киев, 27 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Российские беспилотники в последние месяцы поражают цели в Украине втрое чаще благодаря новой тактике роев, сообщает газета Financial Times .

Как отмечает газета, количество попаданий российских дронов достигло самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

По данным Воздушных сил ВСУ, в среднем около 15% БпЛА проникали сквозь украинскую противовоздушную оборону в период с апреля по июнь, по сравнению с 5% в предыдущие три месяца.

Реклама

FT пишет, что успех беспилотников демонстрирует, как «дешевая масса может преодолеть даже сложную и многоуровневую ПВО». Российские оккупанты модифицируют иранские ударные дроны типа Shahed, что позволяет им летать быстрее и выходить за пределы досягаемости пулеметов, которые Украина обычно использует для их сбивания.

«Проблема не в том, что противовоздушная оборона Украины ухудшается. Наоборот, мы видим, что новая тактика роения и беспилотники теперь летают на большей высоте, что делает их более эффективными», — рассказал журналистам Ясир Аталан из Центра стратегических и международных исследований.

Аналитики отметили, что армия страны-агрессора России в течение последних недель запускали по Украине дроны Герань-3 с турбодвигателем, который может летать со скоростью до 800 км/ч в пикировании.

Журналисты отметили, что сейчас защита Украины от шахедов включает использование средств РЭБ для глушения их систем наведения GPS, пулеметов и зенитных пушек, включая новейшую Oerlikon Skynex, произведенную немецкой компанией Rheinmetall.

В материале говорится, что массированные атаки шахедов призваны «истощить волю Украины к борьбе» и заставить Киев пойти на уступки ради прекращения войны.

Во время атак россияне также смешивают крылатые и баллистические ракеты с шахедами, чтобы еще больше запутать ПВО. Однако показатели попадания более сложных ракет остаются неизменными, уточнили журналисты.

В июне тогдашний министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина вводит новые разработки — «дроны-перехватчики», а также другие инструменты борьбы с воздушными угрозами, которые не разглашаются.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в планах России запускать 700−1000 дронов в сутки. Однако, по его словам, Украина нашла решение сбивать шахедам дронами-перехватчиками, но для этого нужны финансы партнеров.

20 июля глава ситуационного центра по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг заявил, что российские оккупанты планируют запускать на территорию Украины до 2000 дронов одновременно.

В то же время начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал осторожно комментировать информацию об усилении атак России, поскольку такие сообщения страна-агрессор использует как пропаганду.