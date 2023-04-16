«Условно говоря, близкие друзья». Посол Украины в Ватикане рассказал об отношениях Папы Римского с послом России 16 апреля, 08:07 Папа Римский Франциск и посол России в Ватикане Александр Авдеев (Фото:REUTERS/Yara Nardi, vatican.mid.ru)

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в эфире Radio NV рассказал об отношениях Папы Римского Франциска с послом России в Ватикане Александром Авдеевым.

«Господин Авдеев имеет уже опыт почти 10 лет пребывания на этом посту. Конечно, это уже завершение его карьеры, ему около 80 лет. Он когда-то был министром культуры Российской Федерации, и в соответствии с традицией после этого его отправили на такую должность, которая позволит ему добыть», – рассказал Юраш Radio NV.

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Дипломат отметил, что Авдеев и Папа Франциск в 2013 году попали в Ватикан «почти вместе».

«То есть фактически они, условно говоря, ровесники и близкие друзья еще с тех давних времен 2013 года, когда оба появились. Один сюда приехал из Аргентины, другой сюда приехал из России», - сказал он.

Также Юраш сообщил, что "в контексте последних событий" Авдеев "всегда говорит очень абстрактно".

В то же время, украинское посольство в Ватикане сообщает о конкретных зверствах и убийствах.

«К примеру, сегодня мы в очередной раз напомнили об этом зверстве, которое сейчас встало на повестке дня и весь мир это обсуждает - обезглавливание украинского воина российскими садистами, и доносим это», — сказал дипломат.

По его словам, такой подход не нравится многим в Ватикане - «все хотели бы только сосредотачиваться на каких-то универсалистских моделях, как это делает господин Авдеев».

Юраш также рассказал, что однажды Авдеев упрекнул Папу Римского «за его известную фразу, когда он сказал, что в убийствах и зверствах в Украине виноваты не русские, потому что это народ великой гуманитарной культуры».

«Это, кстати, еще одна где-то такая мифологема, которая очень мощная, о русской культуре, русской традиции, о том, что представители российского государства и русского этноса не могут быть носителями жестокости, не могут быть носителями тоталитарного мышления, потому что они воспитаны на лучших интеллектуальных образцах Достоевского, Толстого. Поэтому и Папа это сказал, что это не русские, а это буряты и чеченцы. И, соответственно, в этой ситуации и посол Авдеев был вынужден официально заявлять требования, претензии. И знаю, что государственный секретариат неформально направлял письма России, объясняя эту позицию Папы», — сообщил украинский посол.

В традиционном послании К городу и миру (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи, которую католики в этом году отметили 9 апреля, Папа Римский обратился к россиянам, призвав их искать правду о вторжении России в Украину.

"Помоги украинскому народу на его пути к миру и пролей пасхальный свет на народ России", - сказал Папа.

В то же время, он призвал верующих «встать на путь мира и братства».

С тех пор, как российские военные начали полномасштабное вторжение в Украину в конце февраля прошлого года, Папа часто называет украинцев «мучениками» и использует такие слова, как агрессия и жестокость относительно действий российских военных в Украине.

7 апреля во время десятой станции крестного хода в Риме были зачитаны тексты от имени украинского подростка из захваченного Мариуполя, нашедшего убежище в Италии, и россиянина, брат которого погиб на войне против Украины, а дед и отец считаются пропавшими без вести.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал это попыткой приравнять жертву и агрессора.

Николенко утверждает, что «примирение» может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за причиненные страдания и просьбы о прощении украинцев.

