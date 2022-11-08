«Экспромты Франциска не всегда удачны». Что стоит за «уважением к российскому гуманизму» Папы Римского — интервью с религиоведом 8 ноября, 19:30 Эксклюзив НВ Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папа Римский Франциск заявил, что жестокость российских военных в Украине не присуща российскому народу.

«Меня поражает — и поэтому я употребляю слово „многострадальная“ („martoriata“ — „подвержена мучениям“) — та жестокость, которая не присуща российскому народу, возможно… потому что российский народ — это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, идущих на войну как на приключение, наемников. Я предпочитаю думать так, потому что испытываю большое уважение к российскому народу, к русскому гуманизму», — сказал Франциск.

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А еще вспомнил русского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор «вдохновляет христиан до осмысления христианства».

В интервью Радио НВ философ, религиовед Кирилл Говорун попытался объяснить, как Папа Римский формирует такие неоднозначные заявления и почему московские священники — соучастники преступлений в Украине.

— Казалось, Папа Римский немного одумался, стал на сторону света, когда назвал приемлемыми поставки оружия Украине, чтобы, наконец, защищаться от российских оккупантов. Здесь мы снова получаем очередное сомнительное заявление. Как это объяснить?

— Можно объяснить, что Папа Римский не хочет разрушать отношения с русской православной церковью, не хочет закрывать двери для своего общения с представителями российского народа.

Конечно, он также пользуется определенными стереотипами, достаточно распространенными среди образованных европейцев. Хотя он сам не европеец, но мыслит в рамках европейской культуры. Для нее есть некоторые символические имена в русской культуре, в частности, Достоевский. Для Папы это определенный символ религиозного осмысления ХХ века. Но это довольно поверхностное суждение.

То, что озвучил Папа, — определенный распространенный стереотип среди образованных европейцев, которые не углублялись в творчество того же Достоевского. Если бы они углубились, то увидели бы там разные стороны этого творчества, в частности, в дневниках Достоевского неприкрытая ксенофобия, антисемитизм достаточно откровенный, идея исключительности русского народа.

Достоевский говорит о «русском» Боге, являющегося признаком той идеи мессианства, исключительности, которая привела к этой войне.

Это всеобщая ошибка для многих образованных западных интеллектуалов, к которым относится Папа Римский. Кстати, эти стереотипы сейчас довольно быстро рушатся, и многие люди на Западе начинают немного через другую призму смотреть на ту же русскую культуру, осознавая, что она приобщилась к этой войне, к созданию, формированию того набора идей, которые привели к этой войне.

— Когда он говорит, что русским вроде бы не свойственна жестокость, потому что это «великий народ», как это можно понять? Значит каким-то другим народам свойственна жестокость, потому что они не великие или как? Весьма странно с точки зрения современного видения. Папа Римский выглядел как человек достаточно прогрессивных и открытых взглядов, а тут какое-то погружение в XX или XIX в. о «великих народах».

— Я согласен с вашей оценкой, что идея «великий народ» предполагает существование менее великих народов. И сразу возникает вопрос: а по каким критериям мы оцениваем и возможно ли вообще говорить о более крупных и менее крупных народах? Это достаточно большая логическая ошибка в рассуждениях со стороны понтифика.

Понятное дело, что именно он хотел сказать. Он хотел сказать, что нельзя обвинять весь народ в тех преступлениях, которые сейчас совершаются, возможно, он избрал не самые лучшие формы для того, чтобы выразить свою поддержку украинцам. Будем списывать это на то, что, возможно, его не очень хорошо готовят к таким заявлениям и зачастую он их провозглашает экспромтом.

— Что касается подготовки, то есть вопрос: кто готовит и есть ли у тех людей какие-то намерения?

— Я бы не стал исключать такой возможности. Действительно, есть показатели, которые говорят о том, что иногда Папу информируют тенденциозно те люди в его окружении, имеющие определенную программу, видение, мировоззрение, исключающее возможность преступлений со стороны России, например. Они видят преступников в других краях, в других уголках мира.

Это определенный, можно сказать, взгляд, характерный для представителей левой идеологии. Таких достаточно много в Курии и у них свое мировоззрение, в котором Украина не занимает какое-либо главное, принадлежащее ей место. Они, соответственно, дают Папе определенные тезисы.

Часто он делает какие-то заявления на основании собственного опыта, собственного видения, того базового образования, которое он получил, того, что он читал, слышал от кого-то. Результат таких экспромтов тоже не всегда бывает удачным.

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— А как сложилось, что Ватикан придерживается левых взглядов, как оказалось?

— Это сложный вопрос. Частично, полагаю, это из-за традиций, сложившихся в католической церкви после второго ватиканского собора; частично — это собственные предпочтения Папы, которых он назначает на должности в Ватикане.

Многие являются выходцами из итальянской интеллигенции, для которой характерна определенная левизна во взглядах, именно в университетской интеллигенции. Это накладывает некий отпечаток на характер той политики, которую эти люди проводят. К сожалению, мы видим результаты этой политики — они вовсе не устраивают украинцев.

— Еще хочу спросить о РПЦ. Патриарх Кирилл недавно заявил, что русский народ сталкивается с опасностями, бросающими вызов самому существованию России. Российские чиновники в настоящее время неоднократно заявляли, что Россия может применить ядерное оружие. Случайно ли такое заявление Кирилла и чего он им добивается, как вы считаете?

— Вы правильно подметили, что риторика патриарха Кирилла коррелируется с той же доктриной о возможности применения ядерного оружия Россией. Может быть, это неслучайная корреляция. Это в данном случае эскалация риторики войны, риторика агрессии со стороны русской православной церкви. Это очень опасная тенденция.

[Необходимо], чтобы мировые лидеры, в частности Папа Франциск, Всемирный совет церквей выступили с более четкими заявлениями, с оценкой таких заявлений со стороны русской православной церкви. К сожалению, четких заявлений на этот счет мы пока не слышали и это весьма досадно.

— Митрополита УПЦ МП правоохранители подозревают в разжигании религиозной вражды. В своей статье один из глав епархии отрицал самостоятельность Православной церкви Украины и назвал ее священников «святотатством и раскольниками». Украину в статье называл Малороссией и заявлял, что ее захватил патриарх константинопольский Варфоломей. Как вы считаете, такие дела со стороны правоохранителей могут положить конец православному коллаборантству?

— Действительно, среди епископата Украинской православной церкви Московского патриархата есть достаточно много представителей, епископов, которые в разной степени разделяют идеологию «русского мира» и являются либо более активными, либо просто пассивными адептами этой идеологии и ее руководителями.

Надо быть очень аккуратными. С той точки зрения, чтобы теологические постулаты не криминализировать, потому что мы не можем дойти до того, чтобы наказывать за то, что люди думают. Даже если это ложные теологические постулаты. Важно наказывать за действия, реальные действия, реальные факты коллаборантства, реальные факты сотрудничества с врагом. Но при подобных мыслях и позициях наказывать невозможно.

— Мы еще видели резонансное видео одного из российских священников, который, когда отправлялись сыновья российских матерей на «частичную мобилизацию», на войну в Украину, заявлял, что ничего страшного, «нарожаете еще». Этот священник в Украине недавно был ликвидирован. Насколько эти заявления соотносятся с религией как таковой?

— Конечно, никак не соотносятся. Это антирелигиозные заявления, я бы сказал. Это обычные человеконенавистнические заявления, не имеющие к христианству никакого отношения.

Проблема здесь глубже, чем это заявление. Проблема в том, что этот священник выступал в качестве капеллана. Многие сейчас оправдывают его, я это вижу в социальных сетях. Звали его Михаил Васильев. Оправдывают тем, что вроде бы он был вместе с войском, с солдатами, увещевал их на какое-то моральное поведение, что оправдывает его пребывание на оккупированных территориях.

Полагаю, таких оправданий нет. Единственная миссия российских капелланов в российском войске — всячески отговаривать российских воинов от войны в Украине. Это единственное оправдание, единственно возможная миссия для них. Любая другая миссия — оказывать пастырскую, психологическую помощь и т. п. — это не что иное, как соучастие в преступлениях войны.