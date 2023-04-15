Посол Украины в Ватикане рассказал, откуда Папа Римский получает информацию о войне 15 апреля, 08:11 По словам посла Украины в Ватикане, Папа Римский Франциск пытается диверсифицировать источники информации о войне (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в интервью Radio NV рассказал, откуда Папа Римский Франциск получает информацию о войне России против Украины.

В эфире Radio NV Юраш отметил, что одним из источников информации о войне, которая поступает к Папе Римскому, является посол России в Ватикане Александр Авдеев, но есть и много других источников.

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Дипломат подчеркнул, что Папа Франциск является очень сильной личностью с собственным сложившимся мировоззрением.

«Мне пришлось быть рядом возле Папы, когда он просматривал фильм известного украинско-американского режиссера Афинеевского о зверствах россиян в этой войне. Это почти два часа фильм, который транслировали здесь в одном из залов Ватикана, где был Папа, где было несколько кардиналов, многие приближенные. И Папа получил абсолютно весь комплекс через два часа. Это было так сказать концентрированное, я очень благодарен режиссеру Афинеевскому за этот фильм, он очень эмоционален. Но это еще один источник», — рассказал он.

Юраш добавил, что и с российской стороны у Папы Римского много неформальных контактов.

«К примеру, известный контакт, такой Севастьянов есть, представитель русских старообрядцев, находящийся в личной дружбе с Папой. И он именно через Севастьянова доносит определенные месседжи в Россию, Севастьянов их озвучивает и наоборот», — сказал дипломат.

По его словам, в течение прошлого года посольство Украины в Ватикане прислало больше формальных вербальных нот, чем за предыдущие 30 лет дипломатических отношений.

«Кроме того, Папа встречается с церковными деятелями с украинской стороны высочайшего уровня, например, с Блаженнейшим Святославом недавно встречался, с Всеукраинским Советом Церквей, с отдельными деятелями. Также он встречается с частными лицами. Известно, кто с украинской стороны находится в близких контактах с Папой. Подобное есть и с российской стороны», — рассказал Юраш.

Дипломат подчеркнул, что Папа Франциск пытается диверсифицировать источники получения информации.

В традиционном послании К городу и миру (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи, которую католики в этом году отметили 9 апреля, Папа Римский обратился к россиянам, призвав их искать правду о вторжении России в Украину.

«Помоги украинскому народу на его пути к миру и пролей пасхальный свет на народ России», — сказал Папа.

В то же время он призвал верующих «встать на путь мира и братства».

С тех пор, как российские военные начали полномасштабное вторжение в Украину в конце февраля прошлого года, Папа часто называет украинцев «мучениками» и использует такие слова, как агрессия и жестокость относительно действий российских военных в Украине

7 апреля во время десятой стации крестного хода в Риме были зачитаны тексты от имени украинского подростка из захваченного Мариуполя, нашедшего убежище в Италии, и россиянина, брат которого погиб на войне против Украины, а дед и отец считаются пропавшими без вести.



Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал это попыткой приравнять жертву и агрессора.

Николенко утверждает, что «примирение» может наступить только после украинской победы, наказание всех российских преступников, покаяния за причиненные страдания и просьбы о прощениии украинцев.

