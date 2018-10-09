Взрывы на военных складах возле Ични: три главные версии

По состоянию на 19:00 вторника, 9 октября, известно о трех официальных версиях причин взрывов на военных складах возле города Ичня Черниговской области.
Диверсия России
Эту версию озвучил и.о. главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и назвал ее одной из основных.
"Одна из основных версий, которая сейчас рассматривается украинскими правоохранителями - действия диверсионной группы РФ", - сказал он.
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Небрежное отношение
Военная прокуратура начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения. Виновным грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
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Теракт
Следствие не исключает и такую версию. Ее прорабатывают специалисты оперативных подразделений правоохранительных органов и Министерства обороны.
Будут рассматриваться и другие версии.
Сейчас продолжаются допросы часовых военизированной охраны ВСУ, которые охраняли арсенал, а также других свидетелей происшествия.
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Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични Черниговской области. По состоянию на 14:00 очаги пожара локализованы. В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. О пострадавших не сообщается
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