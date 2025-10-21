Сезон отопления близко: что известно о перспективах начала теплоснабжения

Рекомендуемый старт для отопления — когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд (Фото: ri/pixabay.com)

Недавно появилась информация о том, что согласно постановлению Кабинета Министров, отопительный сезон в Украине в этом году начнется с 1 ноября и продлится до 31 марта 2026 года, однако вскоре в Минэнерго ее опровергли . NV рассказывает, что известно о начале отопительного сезона 2025−2026.

Отопительный сезон 2025−2026 — когда начало

Комментируя распространенную рядом СМИ информацию о начале отопительного сезона с 1 ноября, в Минэнерго напомнили, что рекомендованный старт для отопления — когда среднесуточная температура держится ниже +8°C в течение трех суток подряд.

«По решению органов местного самоуправления в 15 областях и в г. Киеве уже начато отопление отдельных объектов социальной сферы (детских садов, школ, больниц и т. д. )», — отметили в Минэнерго.

Опровержение сообщения об отопительном сезоне с 1 ноября по 31 марта

Также в сообщении министерства говорилось, что постановление Кабмина от 8 октября 2025 года № 1267 О внесении изменений в постановление КМУ 812 от 19 июля 2022 года, на которое ссылались СМИ, сообщая о решении об отопительном сезоне с 1 ноября по 31 марта, на самом деле не определяет эти даты.

«Речь идет исключительно о продлении условий поставки природного газа и фиксированных цен на природный газ для производителей тепловой энергии на нужды населения и бюджетных учреждений — с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года», — объяснили в Минэнерго.

Цены в настоящее время установлены на уровне 7420 грн с НДС за 1000 куб. м для нужд населения и 16390 грн с НДС за 1000 куб. м. для нужд бюджетных учреждений.

«Постановление КМУ 812 позволяло заключать договоры поставки природного газа на октябрь 2025 года в течение всего лета. И часть производителей тепла заключила такие договоры и уже начала отопительный сезон», — отметили в ведомстве.

Минэнерго призвало общины экономно относиться к ресурсам и не подключать отопление раньше времени.

Отопительный сезон в Киеве — что известно

Еще 2 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 3 октября начинается подача тепла в больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры столицы.

Чтобы подключить теплоснабжение руководители этих учреждений должны предоставить индивидуальные заявки.

Кличко отметил, что больницы, школы и детские сады оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, которые позволяют регулировать подачу тепла и эффективно использовать энергоресурсы.

Он также написал, что начинать отопительный сезон в жилых домах нужно так, чтобы использовать энергоносители рационально и избегать лишних расходов жителей на тепло. Кроме того, необходимо учитывать ситуацию в энергосистеме.

«Во внимание следует принимать не только текущие, но и прогнозные температурные показатели. Чтобы экономить и средства жителей города, и энергоресурсы», — заявил мэр.

18 октября заместитель главы КГГА Петр Пантелеев рассказал в эфире канала Киев24, что пока в Киеве не начинают отопительный сезон из-за того, что погода для середины октября достаточно теплая, а в дальнейшем синоптики прогнозируют +16 градусов.

Он заверил, что технически для начала отопительного сезона все готово, но газ сейчас надо использовать экономно, учитывая то, что Россия разрушает объекты газодобычи в Украине.

«Поэтому мы должны быть сознательными и пока нет решения о начале отопительного сезона: ждем, пока действительно погодные условия будут такими, при которых уже целесообразно будет начинать отопительный сезон», — сказал заместитель главы КГГА.

Он спрогнозировал, что отопление в жилых домах не включат до конца месяца.

Пантелеев отметил, что в некоторые годы уже в начале октября ночью был мороз, поэтому отопление включали раньше, но сейчас после нескольких дней прохладной погоды ожидается потепление на несколько дней до +16.

«Понятно, что нам газ понадобится больше, когда будет -10, -15 в феврале, в январе, чем сейчас», — подытожил заместитель главы КГГА.