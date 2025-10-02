В Киеве с 3 октября начнется отопительный сезон для больниц, школ и детсадов

С 3-го октября начинается отопительный сезон в Киеве с 3-го октября начинается отопительный сезон (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

С 3 октября в Киеве начинается подача тепла в больницы, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Подключение осуществляется по индивидуальным заявкам от руководителей учреждений. Такой подход объясняют спецификой социальных учреждений, где необходимость отопления определяется в зависимости от потребностей.

Учитывая похолодание, уже с пятницы учреждения социальной сферы могут получить тепло. Кличко заявил, что больницы, школы и детские сады оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, которые позволяют регулировать подачу тепла и эффективно использовать энергоресурсы.

Относительно начала отопительного сезона в жилых домах, городской голова отметил, что перед принятием решения необходимо учесть ряд факторов: рациональное использование энергоносителей, избежание лишних расходов жителей на отопление и состояние энергосистемы. Он подчеркнул, что следует ориентироваться не только на текущие, но и на прогнозные температуры.

По его словам, для экономии средств жителей и ресурсов первыми тепло традиционно получат объекты социальной сферы.