Отопительный сезон 2025−2026. Когда начнется в Украине и какую информацию опровергло Минэнерго

Отопительный сезон в Украине начинается в плановом режиме, а решение о его начале и завершении принимают местные власти.

Представители Минрегиона объяснили, что рекомендованный старт для отопления в Украине — когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение трех суток подряд. Недавно появилась информация о том, что согласно постановлению Кабинета Министров, отопительный сезон в Украине в этом году начнется с 1 ноября и продлится до 31 марта 2026 года. Минэнерго опровергло ее. Кроме того, в 15 областях и в Киеве уже начато отопление отдельных объектов социальной сферы (детских садов, школ, больниц и т. д. ).

Когда отопительный сезон 2025−2026

«Постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 2025 № 1267 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля 2022 № 812 не определяет даты начала и завершения отопительного сезона для производителей тепловой энергии или потребителей».

В ведомстве объяснили, что в нем говорится исключительно о продлении условий поставки природного газа и фиксированных цен на природный газ для производителей тепловой энергии на нужды населения и бюджетных учреждений — с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Документ гарантирует бесперебойные поставки газа и неизменные цены производителям тепловой энергии в течение всего отопительного сезона 2025−2026:

для нужд населения — 7 420 грн с НДС за 1 000 куб. м;

для нужд бюджетных учреждений — 16 390 грн с НДС за 1 000 куб. м.

«Постановление КМУ № 812 позволяло заключать договоры поставки природного газа на октябрь 2025 года в течение всего лета», — отметили специалисты и добавили, что часть производителей тепла заблаговременно заключили такие договоры и поэтому уже начали отопительный сезон.