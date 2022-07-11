История освобождения Змеиного. ВСУ показали кадры крушения крейсера Москва и атак на «вышки Бойко» — видео

11 июля, 19:34
Операция по освобождению острова продолжалась более двух месяцев и состояла из нескольких этапов (Фото:ВСУ)

Операция по освобождению острова продолжалась более двух месяцев и состояла из нескольких этапов (Фото:ВСУ)

Оперативное командование Юг показало историю освобождения острова Змеиный от российских оккупантов. Видео пресс-служба командования опубликовала в Facebook.

На кадрах можно увидеть момент крушения крейсера Москва и удар по плавучей буровой установке Таврида, известной как «вышки Бойко», которые ВСУ опубликовали впервые.

Видео дня

Отмечается, что операция по освобождению острова продолжалась более двух месяцев и состояла из нескольких этапов.

Всего командование подтверждает уничтожение:

  • 3 ЗГРК Панцирь-С1;
  • 1 ЗРК Тор-М2 и ТЗМ к нему;
  • 1 РЛС Мыс;
  • 1 РСЗО Торнадо-Г;
  • 1 РСЗО Град;
  • 1 система РЭБ;
  • 1 маломерный катер;
  • 2 ББМ;
  • 8 единиц автотехники;
  • 1 склад боеприпасов.

Общие же потери российских оккупационных войск во время оккупации острова составляют более $900 млн, добавили в ОК Юг.

Читайте также:

К участию были привлечены группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья Байрактаров, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск Александрия.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/448920126772315
Читайте также:

Об острове впервые упоминают в 7 веке до н.э. (Фото:Wikimedia) Остров Ахилла. 11 фактов об уже легендарном острове Змеиный

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вышки Бойко Крейсер Москва

Эксклюзивы НВ

Государство-мародер: При захвате украинской территории российская власть вывозит ресурсы, как делали русские солдаты под Киевом (Фото:Коллаж НВ)
Путин и его воры /
Как россияне крадут в промышленных масштабах украинские зерно и металл, и кто им в этом помогает
11 июля, 16:18
События
Дебора Револтела
Главный экономист и директор экономического департамента ЕИБ
Экономический шок от войны в Украине

Сбои в торговле и инфляция в Украине оказывают давление на компании и домохозяйства, угрожая сорвать восстановление Европы и погрузить многих людей в бедность.

11 июля, 12:20
Эксперты
Лео Бабаута: «Составьте список того, что для вас по-настоящему важно» (Фото:Pixabay/Pexels)
С чистого листа. Три вопроса, которые многое изменят в вашей жизни
Лео Бабаута
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X