История освобождения Змеиного. ВСУ показали кадры крушения крейсера Москва и атак на «вышки Бойко» — видео 11 июля, 19:34 Операция по освобождению острова продолжалась более двух месяцев и состояла из нескольких этапов (Фото:ВСУ)

Оперативное командование Юг показало историю освобождения острова Змеиный от российских оккупантов. Видео пресс-служба командования опубликовала в Facebook.

На кадрах можно увидеть момент крушения крейсера Москва и удар по плавучей буровой установке Таврида, известной как «вышки Бойко», которые ВСУ опубликовали впервые.

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Отмечается, что операция по освобождению острова продолжалась более двух месяцев и состояла из нескольких этапов.

Всего командование подтверждает уничтожение:

3 ЗГРК Панцирь-С1;

1 ЗРК Тор-М2 и ТЗМ к нему;

1 РЛС Мыс;

1 РСЗО Торнадо-Г;

1 РСЗО Град;

1 система РЭБ;

1 маломерный катер;

2 ББМ;

8 единиц автотехники;

1 склад боеприпасов.

Общие же потери российских оккупационных войск во время оккупации острова составляют более $900 млн, добавили в ОК Юг.

К участию были привлечены группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья Байрактаров, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск Александрия.

30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.

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