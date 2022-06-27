РосСМИ сообщили о повторной атаке по «вышкам Бойко», вблизи платформ замечены спасательные судна 27 июня, 01:20 Цей матеріал також доступний українською Так называемые «вышки Бойко» в Черном море (Фото:alexxbezz/Twitter)

Российский ресурс Коммерсант сообщил, что в Черном море повторно была обстреляна буровая платформа так называемого «Черноморнефтегаза».

Факт обстрела российскому ресурсу подтвердили так называемые «экстренные службы оккупированного Крыма». По их словам, была атакована платформа Таврида.

По предварительным данным пострадавших нет, снаряд попал в вертолетную площадку.

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В свою очередь в оперативном командовании Юг сообщили, что в районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксирована активность поисково-спасательных судов оккупантов.

В командовании отметили, что этом может быть проведение эвакуации персонала «после аварии на одной из платформ».

Утром 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году, сообщили народный депутат Украины Алексей Гончаренко и так называемый «глава» Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов. Украинское военное командование официально не подтверждало эту информацию.

На следующий день российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на так называемого «сенатора» Крыма 21 июня сообщило, что пожар на «вышках Бойко» до сих пор не могут потушить, он подошел к скважине.

В 2011—2012 гг. Черноморнафтогаз купил две буровые установки пятого поколения (Петр Годованец и Независимость, произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму, в два раза превышавшую их реальную стоимость. Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их также называют «вышками Бойко») и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. После оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.

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