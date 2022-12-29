Не давать «победу» пропаганде РФ. Украинское командование непублично заменило руководителя контрнаступления на Херсон — WP 29 декабря, 13:01 Андрей Ковальчук (Фото:Армия Inform)

При контрнаступлении Вооруженных сил Украины на Херсон военное командование непублично заменило руководителя операции Андрея Ковальчука, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседник издания в украинском правительстве сообщил, что Ковальчук «не справлялся со своей работой». В связи с этим командиром операции был назначен бригадный генерал Александр Тарнавский.

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Перестановку не объявляли, чтобы у России не было ни одной пропагандистской победы, но американских чиновников проинформировали об этом.

«Были люди, которые, вероятно, потеряли терпение относительно движения [украинских военных — ред.] на юге. Это было действительно хорошее начало, а потом оно просто остановилось», — сказал журналистам высокопоставленный военный чиновник США.

The Washington Post отмечает, что Тарнавский применил при контрнаступлении принципы, которыми украинские военные пользовались в Харьковской области, атакуя там, где россияне этого меньше всего ожидали.

Вооруженные силы Украины вошли в Херсон 11 ноября. Тогда советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что бригадный генерал Тарнавский провел тяжелое планирование операции по освобождению юга Украины.