Операция по освобождению Херсона: украинское военное руководство рассматривало вариант искусственного поднятия уровня воды в Днепре 29 декабря, 12:23 Украинский военный в Херсоне (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В рамках операции по освобождению Херсона украинское военное руководство рассматривало вариант искусственного повышения уровня воды в Днепре.

Об этом сообщил Washington Post генерал Андрей Ковальчук, руководивший контрнаступлением.

По его словам, украинцы даже нанесли пробный удар с пусковой установки HIMARS по одному из шлюзов дамбы в Новой Каховке, сделав в нем три отверстия.

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Таким образом планировалось проверить, можно ли поднять уровень воды в Днепре настолько, чтобы предотвратить переправу россиянами боеприпасов, техники и живой силы, при этом не затопив села поблизости.

Ковальчук заявил, что удар по дамбе прошел успешно, но ее разрушение осталось крайним средством, от которого в конце концов воздержались.

По словам Ковальчука, его задача была не только освобождение территории.

«Моя задача изначально заключалась в том, чтобы заблокировать и уничтожить силы. То есть, не дать им уйти или существовать», — сказал он.

Херсон был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают город.

В этот же день минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.