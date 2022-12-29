Операция по освобождению Херсона: украинское военное руководство рассматривало вариант искусственного поднятия уровня воды в Днепре
Украинский военный в Херсоне (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
В рамках операции по освобождению Херсона украинское военное руководство рассматривало вариант искусственного повышения уровня воды в Днепре.
Об этом сообщил Washington Post генерал Андрей Ковальчук, руководивший контрнаступлением.
По его словам, украинцы даже нанесли пробный удар с пусковой установки HIMARS по одному из шлюзов дамбы в Новой Каховке, сделав в нем три отверстия.
Таким образом планировалось проверить, можно ли поднять уровень воды в Днепре настолько, чтобы предотвратить переправу россиянами боеприпасов, техники и живой силы, при этом не затопив села поблизости.
Ковальчук заявил, что удар по дамбе прошел успешно, но ее разрушение осталось крайним средством, от которого в конце концов воздержались.
По словам Ковальчука, его задача была не только освобождение территории.
«Моя задача изначально заключалась в том, чтобы заблокировать и уничтожить силы. То есть, не дать им уйти или существовать», — сказал он.
Херсон был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают город.
В этот же день минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.
На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.