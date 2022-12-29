Сосредоточились на Херсоне. Западные военные отговорили Украину от более широкого контрнаступления на юге — The Washington Post 29 декабря, 12:17 Херсон (Фото:События via Facebook)

Американские и британские командиры летом советовали украинским коллегам не проводить контрнаступление в Запорожской области, а сосредоточиться только на херсонском направлении, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в июле представители украинского, американского и британского командования прибыли в Германию для обсуждения стратегии по контрнаступлению ВСУ. На тот момент украинцы рассматривали широкое контрнаступление на всем южном фронте, включая побережье в Запорожской области: это должно было бы разорвать сухопутный коридор, соединяющий материковую Россию с временно оккупированным Крымом.

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В комнате с картами и таблицами украинские командиры описали порядок боя, движение подразделений, а также то, какие формирования они будут использовать и вероятный ответ России.

Как пишет издание, в результате планировщики пришли к выводу, что в случае широкого наступления на юге ВСУ исчерпают свою боевую мощь перед достижением целей. Западные специалисты объяснили, что наступление в Запорожской области могло толкнуть украинские силы в карман, который россияне окружили бы из Крыма и РФ.

The Washington Post добавляет, что результаты анализа американских военных повторил и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время переговоров с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В итоге украинское командование приняло совет и начало более узкое контрнаступление, сосредоточенное на Херсоне.

9 ноября из-за успешных контрнаступательных действий ВСУ министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал своим войскам начать отступление из Херсона. В результате оккупанты заняли оборону по левому берегу Днепра.

Через два дня, 11 ноября, украинские военные вошли в Херсон.