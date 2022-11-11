Скоро прокомментирует сам. Подоляк назвал руководителя операции по освобождению правобежья Херсонской области 11 ноября, 17:39 Бригадный генерал Александр Тарнавский, по словам Михаила Подоляка, планировал операцию по освобождению юга Украины (Фото:Кадр відео Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine via Facebook)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ назвал руководителя операции по освобождению правобережья Херсонской области.



«Я бы здесь очень внимательно обращал внимание на бригадного генерала господина Тарнавского (Александр Тарнавский — бригадный генерал, командовал оперативной группировкой войск Слобода — ред.), который руководит этим направлением, достаточно эффективно, как вы видите, руководит», — сказал Подоляк Радио НВ.

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Он напомнил, что на правобережье Херсонской области было много российских воинских частей, которые состояли не из недавно мобилизованных, которых отправляют туда сейчас, а, в частности, из десантников и морской пехоты.

«Это достаточно слаженные подразделения были, там было много единиц военной техники, артиллерии и тому подобное», — отметил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что Тарнавский «абсолютно эффективно провел тяжелое планирование операции по освобождению, деблокады территории юга Украины».

По его словам, он должен достаточно пространно прокомментировать, «как это удавалось, была ли это такая же операция, как в Харьковской области».

Также глава ОП отметил, что планирование было несколько иным — с учетом «больших естественных возможностей для обстройства обороны — я имею в виду в том числе реку Днепр».

Советник главы Минобороны Украины Юрий Сак заявил, что по состоянию на 11 ноября Украина почти полностью контролирует Херсон.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины у здания облгосадминистрации.



Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время, жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы спрятаться и не попасть в руки ВСУ.

ВСУ также освободили ряд городов и сел на южном направлении.