Без учета атмосферных фронтов. Синоптик сообщила, какая температура воздуха будет в стране до конца недели

13 сентября, 10:13
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Теплая неделя (Фото:kavramm / depositphotos)

Теплая неделя (Фото:kavramm / depositphotos)

Бабье лето продолжает царить в стране и даже атмосферные фронты во второй половине недели лишь немного снизят температуру воздуха.

Метеоролог Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала о температурном режиме на этой неделе. По ее словам, дневная температура в течение всех дней останется летней, даже кратковременные дожди не смогут существенно снизить градус.

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«Температура воздуха на этой неделе существенно не изменится. Предыдущие ночи она составляла +6…+12 градусов, в западных областях и на побережье морей, а сегодня 13 и 14 сентября и в большинстве областей будет +10…+16 градусов. То есть немножко теплее ночью в западных областях и на побережье морей, а 13−14 сентября уже по всей территории Украины. Это как раз за счет того, что в ночные часы будет больше облачности во время прохождения этого атмосферного фронта, и, соответственно, не так быстро будет выхолаживаться приземный слой воздуха.

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В дневные часы температура остается в пределах +22…+28. Опять же, 13-го сентября на западе страны, а 14-го сентября в центральных областях и в Одесской области даже летние значения будут сохраняться: +29…+31 градусов. Резких изменений температуры на этой неделе мы не ожидаем.

15−16 сентября ночью +9…+15, в южной части до +19, а днем +20…+26. То есть по температуре еще комфортные сентябрьские значения. Немножечко, как видим, атмосферный фронт может принести осадки. Но, опять же, они будут не по всей территории Украины, а могут нести более локальный характер. После прохождения атмосферного фронта, по предварительным расчетам, снова будет преобладать поле повышенного давления. Итак, 14−15 сентября — это дни, когда в Украине могут быть какие-то дожди. А дальше уже снова преимущественно без осадков".

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дожди Прогноз погоды Тепло Температура воздуха Погода синоптик плюсовая температура погода в Украине

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