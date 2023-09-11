Неделя перемен. Синоптики предупредили, в какие дни недели атмосферные фронты принесут в страну дожди 11 сентября, 10:45 Погода в течение недели будет меняться (Фото:Ivankmit / depositphotos)

С раннего утра сегодня в головы почти всех украинцев закралась мысль — не пришло ли время надеть теплую куртку? Но прошло несколько часов и стало понятно, что погода позволит даже позагорать.

По прогнозу синоптиков, эта неделя начнется с переменной облачности и без осадков на всей территории страны. В течение всех дней установится довольно теплая и комфортная летняя температура воздуха. Во второй половине недели в природную идиллию вмешаются атмосферные фронты, которые принесут кратковременные дожди, местами с грозами.

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Какая погода в Украине будет в течение недели 11−17 сентября

Сегодня, в понедельник, 11 сентября, в большинстве областей ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер на Левобережье преимущественно северной четверти, на Правобережье страны юго-восточный, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +7+12 градусов, дневная +20+25 градусов. В Приазовье, Крыму, на крайнем западе ночью +10+15 градусов, днем +22+27 градусов.

Во вторник, 12 сентября, преимущественно без осадков и со слабым ветром. В Харьковской области, а также в Карпатах днем возможны небольшие дожди, грозы. Ветер в стране переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +9+14 градусов, на крайнем севере +3+8 градусов, дневная +22+27 градусов.

В среду, 13 сентября, в южной части страны, а днем местами в западных областях небольшие дожди, временами с грозами. На остальной территории солнечно, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточной четверти, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +9+14 градусов, в северных областях +4+9 градусов; дневная +22+27 градусов, на Прикарпатье и Закарпатье +27+29 градусов.

В четверг, 14 сентября, дожди в западных областях, а днем также местами в центральных и Киевской областях. Возможны отдельные грозы, и, местами, шквалы. На остальной территории страны без осадков. Ветер южной четверти, в западных областях западной четверти, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +10+15 градусов, на севере Левобережья +6+11 градусов, дневная +25+30 градусов, в западной части +19+24 градуса.

В пятницу, 15 сентября, в большинстве областей, кроме западной части, пройдут дожди, местами с грозами. Ветер южный с переходом на западный, 5 — 10 м/с, при грозах порывистый. Ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +19+24 градуса.

В субботу, 16 сентября, небольшие, местами умеренные дожди пройдут в восточных и южных регионах. На остальной территории страны без существенных осадков. В западных областях ночью и утром местами туманы. Ветер восточной четверти, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +7+12 градусов, дневная +21+26 градусов.

В воскресенье, 17 сентября, погоду в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +9+14 градусов, дневная +23+28 градусов.