Сначала согреемся, потом помокнем. Циклоны разделят следующую неделю на жаркую и дождливую погоду 9 сентября, 05:36 Погода от жары до дождей (Фото:sipcrew / depositphotos)

Погодный штиль на этой неделе, со следующей начнут нарушать циклоны, которые даже пригонят в страну такие редкие в последнее время дожди.

По предварительному прогнозу синоптиков, в первой половине недели всем желающим удастся насладиться теплом, даже жарой, в отличие от второй половины, когда придет время достать зонты. Природа начинает выходить из спячки и готовит почву для настоящей осени.

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Погода в Киеве на следующей неделе будет преимущественно ясной и солнечной, только 15 сентября пройдет дождь. Ночная температура воздуха +10+16 градусов, дневная +21+26 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / meteofor

Погода в Харькове на следующей неделе будет преимущественно ясной и солнечной, лишь 14 и 15 сентября возможна переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +10+14 градусов, дневная +21+25 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / meteofor

Погода в Днепре всю следующую неделю будет ясной и солнечной. Только 15 сентября возможна переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +12+15 градусов, дневная +23+26 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / meteofor

Погода в Одессе на следующей неделе будет достаточно переменчивой. 11, 12 и 14 сентября солнечно и ясно, 13 и 15 сентября дожди, 16 и 17 сентября переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +15 +19 градусов, дневная +23 +26 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / meteofor

Погода во Львове на следующей неделе будет разнообразной. 11, 12 и 16 сентября солнечно и ясно, 13 и 17 сентября переменная облачность без осадков, 14, 15 сентября переменная облачность с кратковременными дождями. Ночная температура воздуха +10 +17 градусов, дневная +22 +30 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / meteofor