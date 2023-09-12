В ближайшие дни. Синоптик предупредила, кого коснется холодный фронт и сколько он продержится в Украине 12 сентября, 16:31 Надвигается холодный фронт (Фото:Sportactive / depositphotos)

Бурные изменения погоды, по всем прогнозам, уже скоро. Они закончатся также быстро, как и начались.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, сообщила о комфортной погоде завтра, а также рассказала о переменчивом холодном фронте, который ворвется в страну на несколько дней и оставит ее, к всеобщей радости, до выходных.

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«Кому дождя?

14−15 сентября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который протянет дожди от запада до востока Украины.

Так как фронт — холодный (на карте, сейчас фронт над Западной Европой пока), то и в течение 14−15 сентября ожидается похолодание.

Больше его почувствуют жители западных областей, где сейчас настоящее лето.

Об этом, о лете, и пока поговорим, не будем забегать сильно вперед.

13-го сентября во всей Украине еще — поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков завтра не предвидится.

Температура воздуха в среду самая высокая в западной части, там до жары, +26+30 градусов.

На востоке и северо-востоке будет свежее всего, +20+24 градуса.

На остальной территории Украины в течение дня среды +23 +28 градусов.

В Киеве 13-го сентября продлится комфортная погода, без осадков и +27 градусов.

В столице дождь пройдет вечером 14-го сентября и ночью, утром 15 сентября.

Соответственно, похолодает. Из ближайших дней самой холодной в Киеве будет пятница.

Однако в выходные, 16−17 сентября, и в дальнейшем погода выровняется и нас снова ждут красивые солнечные элегантные дни".

Фото: Наталья Диденко / facebook