Ждем осенних гроз. Синоптик назвала дождливые и солнечные дни сентября, а также дату, когда температура достигнет +30 и где именно 11 сентября, 16:32 NV Премиум В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в дальнейшем в сентябре (Фото:УНІАН)

Метеоролог Наталья Птуха рассказала NV о циклонах и антициклонах первого месяца осени.

— Расскажите традиционно о погоде на ближайшую неделю. Как дальше будет вести себя сентябрь?

— Сейчас сентябрь дарит нам такую преимущественно сухую, спокойную, малооблачную погоду, и довольно теплую. Также обращаю внимание, что довольно долго не было дождей, сухая погода, поэтому практически в большинстве областей и на завтра, и на послезавтра чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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На этой неделе ситуация немножко изменится, но не кардинально. Вторник и частично среда — погода без осадков, но уже в среду начнет приближаться атмосферный фронт с запада к территории Украины, и, соответственно, принесет небольшие осадки. Сначала в Карпатах местами небольшой дождь, а вот днем 14 сентября в целом на правобережье страны уже умеренные кратковременные дожди и грозы — в большинстве западных областей, а также местами северные, центральные и немножечко южные будет охватывать этот атмосферный фронт. Он подвижный, надолго он задерживаться не будет. Он будет проходить 14 сентября, а затем 15-го уже по всей территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы — фронт сместится на левобережье. Но 16-го уже снова будет преобладать погода без осадков. Там только по югу ночью остаются небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ветер довольно спокойный, переменных направлений. Вот эту первую половину недели, когда у нас преобладает поле высокого давления (антициклон), ветер 3−8 м/с в секунду, то есть такой он слабенький. Перед атмосферным фронтом его направление будет более ярко выраженное — юго-восточный, и он будет умеренных скоростей — 5−10 м/с.





— Какими будут температурные значения?

— Температура воздуха существенно не изменится. Ближайшей ночью она составит +6…+12, в западных областях и на побережье морей, а 13−14 сентября и в большинстве областей +10…+16 градусов. То есть немножко теплее ночью в западных областях и на побережье морей, а 13−14 сентября уже по всей территории Украины. Это как раз за счет того, что в ночные часы будет больше облачности во время прохождения этого атмосферного фронта, и, соответственно, не так быстро будет охлаждаться приземный слой воздуха.

В дневные часы температура остается в пределах +22…+28. Опять же, 13-го сентября на западе страны, а 14-го сентября в центральных областях и в Одесской области даже летние значения будут сохраняться: +29…+31 градусов. Резких изменений температуры на этой неделе мы не ожидаем.

15−16 сентября ночью +9…+15, в южной части до +19, а днем +20…+26. То есть по температуре еще комфортные сентябрьские значения. Немножечко, как видим, атмосферный фронт может принести осадки. Но, опять же, они будут не по всей территории Украины, а могут нести более локальный характер. После прохождения атмосферного фронта, по предварительным расчетам, снова будет преобладать поле повышенного давления. Итак, 14−15 сентября — это дни, когда в Украине могут быть какие-то дождики. А дальше уже снова преимущественно без осадков.

— Когда дождик ждать жителям столицы и Киевской области? И какая погода будет?

— По Киевской области мы ожидаем дождь днем 14 сентября и ночью 15 сентября — вот в этих пределах. Температурный режим будет такой же.

— Как будет дальше развиваться синоптическая ситуация до конца месяца, после следующих выходных?

— По расчетам на сегодня, как я уже отметила, с 16-го числа начинает влиять на территорию страны поле высокого давления, антициклон с центром на северо-восток. И, соответственно, будет преобладать погода без осадков. Но сейчас расчетные методы показывают, что где-то 20−21 сентября над территорией Украины будет образовываться циклон. И как раз 20−21 числа может быть больше осадков. Но где, когда именно — об этом еще рано говорить. Забегая немного вперед, могу добавить, что потом после 21 сентября снова на территорию Украины уже с севера будет влиять антициклон.