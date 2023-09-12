Приближается атмосферный фронт. Синоптик познакомила с хронологией наступления дождей в ближайшее время 12 сентября, 10:16 Приближаются дожди (Фото:watman / depositphotos)

Осень понемногу начинает вступать в свои права и вскоре мы почувствуем ее дыхание благодаря кратковременным дождям, местами с грозами, которые придут с атмосферным фронтом во второй половине недели.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала об особенностях погоды на этой неделе и предоставила хронологию осадков, которые начнутся вскоре, благодаря прохождению атмосферного фронта, и достаточно быстро покинут территорию Украины.

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«На этой неделе ситуация немножко изменится, но не кардинально. Вторник и частично среда — погода без осадков, но уже в среду начнет приближаться атмосферный фронт с запада к территории Украины, и, соответственно, принесет небольшие осадки.

Сначала в Карпатах местами небольшой дождь, а вот днем 14 сентября в целом на правобережье страны уже умеренные кратковременные дожди и грозы — в большинстве западных областей, а также местами северные, центральные и немножечко южные будет охватывать этот атмосферный фронт. Он подвижный, надолго он задерживаться не будет.

Он будет проходить 14 сентября, а затем 15-го уже по всей территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы — фронт сместится на левобережье. Но 16-го уже снова будет преобладать погода без осадков. Там только по югу ночью остаются небольшие кратковременные дожди и грозы.

После прохождения атмосферного фронта, по предварительным расчетам, снова будет преобладать поле повышенного давления".