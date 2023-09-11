«Погода из чистого золота». Синоптик рассказала, где завтра пройдут дожди и когда снизится температура воздуха 11 сентября, 15:29 Завтра теплая погода (Фото:KatarinaGondova / depositphotos)

Похоже на то, что бабье лето задержится в Украине. В течение недели будет царить теплая летняя погода с кратковременными дождями в ее второй половине.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, порадовала информацией о том, что доставать теплую верхнюю одежду еще рано. В стране продолжает царить летняя погода и даже возможные дожди кардинально не станут ей помехой.

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«Пуховики не достаем, о шапках и не думаем!

В ближайшее время, а сегодня понедельник, поэтому «в ближайшее время» очень уместно в прогнозе, так вот! в ближайшее время в Украине будет продолжаться теплая погода.

А у некоторых даже летняя.

Начнем со вторника, с прогноза.

12-го сентября температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +20 +26 градусов, в западных областях будет теплее, до +25 +29 градусов, а немного свежее, хотя также комфортно, будет в восточной части, +20 +24 градуса.

Дожди? Нет, не слышали! У нас — антициклон.

Везде преимущественно солнечно. Разве что завтра в Черновицкой области какие-то непонятные локальные облака подкинут немного локального дождя. И все.

В Киеве 12-го сентября ожидается сухая солнечная погода с максимальной температурой воздуха +25+27 градусов. Ночью легко дышать и уже многие достали не толстые одеяла и длинные пижамы в кролики, ожидается +11 +14 градусов.

Но днем еще много светлых цветов и темных очков.

Ближе к середине недели — очень тепло, 14−15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и даже немного спустится вниз температура воздуха.

Однако ничего существенного и резкого в погоде не произойдет, потому что уже некоторые, как Ярославна, начали заламывать руки.

Еще есть куча времени злоупотреблять милыми осенними стереотипами — дни стали короче, золотая осень, стелется осенний туман, осенняя меланхолия, грибы не растут, грибов полно, бабье лето пришло поздно (или рано, или длится долго), не знать, что утром одевать, словом, набрасывайте сами, какие знаете.

А погода тем временем действительно из чистого золота. Атмосферного".