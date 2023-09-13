Скачки давления. С каких областей начнутся дожди и снижение температуры уже завтра — прогноз синоптикини 13 сентября, 14:32 Надвигаются дожди (Фото:VladK213 / depositphotos)

Температура воздуха на этой неделе совсем не напоминает осеннюю. Теплой погоде даже не помешают дожди, которые уже почти у нас на пороге.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о природе надвигающегося атмосферного фронта и сообщила, насколько он задержится в стране.

«К нам идет атмосферный фронт!

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Пока что он лежит западнее (карта), однако уже завтра принесет в Украину дожди и грозы.

Дожди с грозами сначала пройдут в западных областях, северных, местами в центральных и в Одесской области, а дальше, 15-го сентября, пойдут восточнее.

Температура воздуха за холодным фронтом снизится.

В западных областях завтра ожидается +20+26 градусов.

На остальной территории еще не успеет, +24+29 градусов. На востоке будет свеженько, +21+24 градуса.

Снижение температуры воздуха из-за фронтальной деятельности распространится на большую часть Украины 15-го сентября.

В Киеве завтра еще ожидается теплая погода, до +27 градусов.

Однако во второй половине дня или вечером дожди с грозой придут и в столицу!

Похолодает в Киеве 15-го сентября.

Однако уже в субботу-воскресенье снова потеплеет.

Изменение погоды, похолодание, скачки атмосферного давления — все это могут особенно чувствовать люди с сердечно-сосудистыми недугами.

А вообще, в последнее время на изменение погоды реагирует большинство людей — кто-то обострением болезни, а кто-то сонливостью, головной болью и тому подобное.

Не пугайтесь — это лишь фронт атмосферный.

Как пришел, так и уйдет. Он законы знает, он — человеческий)

А по дождям мы действительно соскучились".

Фото: Наталья Диденко / facebook