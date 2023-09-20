Антициклон всемогущий. Погода в последнюю неделю сентября и вероятность заморозков — прогноз синоптика 20 сентября, 10:39 Погода в последнюю неделю сентября (Фото:Milosz_ / depositphotos)

На протяжении всего сентября мы не перестаем благодарить природу за возможность наслаждаться теплой погодой, которая продержится до конца месяца.

Метеоролог Наталья Птуха, в интервью для NV, сообщила о погодной перспективе в конце сентября и рассказала, когда может начаться метеорологическая осень.

По словам специалиста, благодаря антициклону, средняя ночная температура по всей стране на этой неделе +8 +14 градусов, в южных регионах и части Закарпатья до +17 градусов, дневная +22 +27. Такие же температурные показатели удержатся и в последнюю неделю сентября.

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«Последнюю неделю сентября — с 25 числа — по предварительным расчетам мы пока существенных изменений также не ожидаем. Территория страны продолжит находиться под действием поля повышенного давления, очередного антициклона, и теперь он будет с запада. Поэтому в целом будет удерживаться такая же погода. Возможно, совсем немного снизится температура — все же, медленно приближаемся к октябрю, но каких-то существенных изменений мы не почувствуем, по крайней мере по тем расчетам, которые есть на сегодня. Сентябрь получается довольно такой летний и комфортный.

Заморозков в ближайшей синоптической перспективе, которую сейчас можем постичь, мы не видим, как и такого резкого перехода именно на типичную осеннюю погоду.

Метеорологическая осень наступает тогда, когда средняя суточная температура опускается ниже +15 градусов по крайней мере три дня подряд. Сейчас она в пределах +17…+18 — это непосредственно для Киева, да и для большинства областей. Несколько выше значения на юге. Итак, продолжается метеорологическое лето, которое пока не спешит переходить в осень. И до конца сентября вряд ли перейдет".