Лютые морозы и снегопады. Синоптик рассказала, стоят ли доверия зимние прогнозы сейчас 19 сентября, 16:32 Зимние прогнозы погоды (Фото:AntonMatyukha / depositphotos)

По всей Украине царит бабье лето, а некоторые уже беспокоятся о грядущей зиме и переживают по поводу ужасных прогнозов.

Синоптик Наталья Диденко, в интервью для радио NV, призвала не обращать внимание на страшилки о зиме и объяснила почему не стоит прислушиваться к прогнозам погоды на далекое синоптическое будущее.

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«Еще хочу попутно сказать, пользуясь эфиром, чтобы мы все не поддавались, потому что уже начинаются всевозможные страхи, нагнетание. Мне уже начали писать, даже некоторые медиаисточники пишут, что грядущая зима будет страшной, какой-то там полярный вихрь обусловит какие-то сильные морозы, нас засыплет снегом. Ну как всегда, зрада, все пропало. Я вас всех очень прошу, читайте и доверяйте только официальным источникам информации, ни о каких британских ученых речь не идет, эти запугивания происходят ежегодно. Все же лучше всегда доверять профессиональному взгляду на любую вещь.

Нет таких профессионалов, которые бы сказали о далекой зиме. Есть какие-то разработки, ученые что-то изучают и занимаются этими прогнозами, они очень условны, осадков больше или меньше, температура воздуха будет выше нормы или ниже. Обычному человеку оно ни о чем не скажет, мы знаем, что все равно зимой будет холодно и когда-то будет снег. Летом будет жара и какие-то сильные ливни. Это опять же просто такие стереотипные вещи, которые не дают никакой практической пользы. Прогноз — это сутки — трое суток, тенденция — пять — семь суток, все. Все, что дальше — это очень-очень условно, мягко говоря.

Я ничего не могу заранее сказать, но просто уже начинаются эти так называемые страшилки, поэтому призываю всех не обращать на них внимания".