Разнообразная осень. Сколько раз случается бабье лето и почему не стоит сравнивать погоду в Украине с европейской 19 сентября, 11:31 Бабье лето (Фото:sergeypeterman / depositphotos)

Синоптик Наталья Диденко, в интервью для радио NV, призвала не погружаться в осеннюю хандру и наслаждаться теплой погодой.

По словам синоптика, на этой неделе во всей стране будет царить бабье лето, а дожди, которые пройдут лишь в нескольких регионах, не повлекут ощутимого снижения температуры. Итак, наслаждаемся бабьим летом и не сравниваем погоду с другими странами. Почему так? Читайте ниже.

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— Уже третью неделю осень, а по погоде это не очень заметно, на улице по-прежнему тепло и солнечно. Что происходит, объясните, пожалуйста, и сколько еще продержится такая приятная погода?

— Спасибо за комплимент атмосфере, я ей передам. Мы очень часто находимся в плену стереотипов и когда слышим слово осень, почему-то это обязательно должна быть какая-то депрессия, страшные дожди, холодяка и завывающий ветер. Осень бывает очень разная, особенно в последнее время часто действительно бывает сентябрь и октябрь сухим, ласковым, достаточно теплым и не забываем, что сейчас период бабьего лета, это классическая синоптическая ситуация для осени, я бы сказала, для сравнительно ранней осени. Поэтому пока что у нас эта погода будет продолжаться. Сегодня, во вторник и в среду атмосферный фронт обусловит на западе Украины кратковременные дожди, в среду, возможно, они дойдут до севера, но такие, небольшие, а температура воздуха, если честно, не будет испытывать особых колебаний: 20, 24, 21−26 градусов, потом 22−25. Где-то в таких пределах. Единственное, что я хочу сказать, ночи уже явно прохладнее, думаю, все это уже почувствовали, закрывают на ночь окна в спальнях или приоткрывают их по крайней мере. Конечно, осень уже чувствуется.

— Что касается депрессивного настроения и осенней грусти, я думала, что сейчас еще не бабье лето, что где-то к концу месяца еще можно надеяться на теплые дни. А что скажете вы, неужели оно наступило?

-У нас по статистике или по многолетним наблюдениям есть три бабьих лета: молодое, какое-то среднее и позднее. И сейчас как раз оно затянулось, молодое лето, решило нам подарить такие хорошие дни. Относительно конца месяца не скажу, а об этой неделе скажу, что она будет преимущественно теплой, преимущественно сухой, 23, 24 какие-то небольшие дожди будут, но пока стереотипных осенних дождей я на горизонте не вижу.

Еще хочу попутно сказать, пользуясь эфиром, чтобы мы все не поддавались, потому что уже начинаются всевозможные страхи, нагнетание. Мне уже начали писать, даже некоторые медиаисточники пишут, что грядущая зима будет страшной, какой-то там полярный вихрь обусловит какие-то сильные морозы, нас засыплет снегом. Ну как всегда, зрада, все пропало. Я вас всех очень прошу, читайте и доверяйте только официальным источникам информации, ни о каких британских ученых речь не идет, эти запугивания происходят ежегодно. Все же лучше всегда доверять профессиональному взгляду на любую вещь.

— А что профессионалы говорят о нынешней зиме, или таких далеких прогнозов вы не даете?

— Нет таких профессионалов, которые бы сказали о далекой зиме. Есть какие-то разработки, ученые что-то изучают и занимаются этими прогнозами, они очень условны, осадков больше или меньше, температура воздуха будет выше нормы или ниже. Обычному человеку оно ни о чем не скажет, мы знаем, что все равно зимой будет холодно и когда-то будет снег. Летом будет жара и какие-то сильные ливни. Это опять же просто такие стереотипные вещи, которые не дают никакой практической пользы. Прогноз — это сутки — трое суток, тенденция — пять — семь суток, все. Все, что дальше — это очень-очень условно, мягко говоря.

— Разводить зраду в любом случае не нужно, потому что специалисты такие далекие прогнозы пока не делают. Ну и чего бы и зима была слишком суровой сейчас, таких тенденций мы также не наблюдаем.

-Да , ничего не могу заранее сказать, но просто уже начинаются эти так называемые страшилки, я призываю всех не обращать на них внимания.

Также, не совсем корректно сравнивать погоду в Украине с другими странами.

— Я как раз всегда сравниваю погоду, что там в Европе, а что там у нас. И если летом, например, в Италии было намного жарче, чем в Украине, то сейчас, я так понимаю, выровнялась ситуация, что в итальянской Флоренции, что в Киеве примерно одинаково. Объясните, пожалуйста, что это такое.

— Во-первых, это ситуативный взгляд, мы говорим, условно, о вчерашнем или о сегодняшнем дне. Давайте поговорим об этом через неделю или через месяц. Все равно Италия явно южнее, это, условно говоря, южная страна, мы по отношению к ней более северная страна. Тем более, что Италия — это все-таки Средиземноморье, там вокруг больше воды, по территории мы немного отличаемся. Я считаю, это некорректно сравнивать, если честно, потому что бывают такие ситуации, когда в Африке, на северном побережье, прохладнее, чем в Украине. Но это не говорит ничего о климате, а говорит только о погоде.

— Еще скажите, пожалуйста, такая милая осень сейчас по всей Украине?

— Да, сейчас практически повсеместно наблюдается такая комфортная погода, если кому-то нравится, конечно, такая погода, что мало дождей.

— Покажите мне человека, которому не нравится такая осень.

— Есть такие, говорят что сухо, дождей мало, это на чей вкус. Но объективно, погода практически повсеместно вот такая комфортная. Кажется, я уже упоминала, что сегодня на западе будут дожди, может местами даже с грозами, а так в основном будет сухая погода и сравнительно теплая.

— Сегодня вторник, второй день рабочей недели, а я все же о выходных подробнее вас спрошу. Суббота, воскресенье, чего ждать от погоды?

— Подробнее я точно не скажу, потому что это надо будет смотреть уже где-то в четверг точнее, как я уже говорила. А пока в ближайшую неделю стоит наслаждаться погодой, завершать какие-то неотложные работы, которые нужно сделать на открытом воздухе.