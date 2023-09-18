Комфортное тепло. Синоптики предоставили прогноз погоды на неделю и предупредили, где возможны дожди и обильные туманы 18 сентября, 10:16 Теплая неделя (Фото:serrnovik / depositphotos)

На этой неделе антициклональная деятельность поспособствует установлению теплой погоды. Даже ожидаемые осадки в середине недели будут незначительными и пройдут лишь в нескольких областях.

К всеобщей радости, бабье лето продолжается и в течение всей недели, по прогнозу синоптиков, будет преимущественно теплая и сухая летняя погода. Особенностью недели станут обильные туманы ночью и утром, которые будут возникать из-за повышенной влажности и незначительные кратковременные дожди в западных областях.

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Сегодня, в понедельник, 18 сентября, на всей территории страны малооблачная, теплая и сухая погода. Ночью и утром в Карпатском регионе, а также на Севере Левобережья местами возникнут туманы. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в западных областях южный, 5 — 10 м/с. Средняя ночная температура воздуха +7+12 градусов, дневная +22+27 градусов.

Во вторник, 19 сентября, в большинстве областей теплая и сухая погода, лишь в западных областях днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер в Украине юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +8+13 градусов, дневная +22+27 градусов, на крайнем западе +17+22 градуса.

В среду, 20 сентября, тепло и сухо. Небольшие дожди местами возможны лишь в западных областях и на крайнем севере Украины. Ветер южной четверти, 5 — 10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +9+14 градусов, дневная +22+27 градусов, в Карпатском регионе +15+20 градусов.

В четверг, 21 сентября, продолжается период теплой и преимущественно сухой погоды. Ветер юго-восточной четверти, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +9+14 градусов, днем +23+28 градусов.

В пятницу, 22 сентября, теплая и сухая погода, без осадков по всей стране. Ветер юго-восточной четверти, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +9+14 градусов, дневная +24+29 градусов.

В субботу 23 сентября, теплая погода без осадков. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +10+15 градусов, дневная +25+30 градусов.

В воскресенье, 24 сентября, на большей части территории страны сухая и теплая погода. Лишь на крайнем западе местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +11+16 градусов, дневная +26+31 градус, на крайнем западе +19+24 градуса.