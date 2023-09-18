Неожиданный сентябрь. Синоптик — о том, какой будет погода до конца месяца и следует ли ждать заморозков 18 сентября, 18:19 NV Премиум В Укргидрометцентре рассказали, когда завершится метеорологическое лето (Фото:Oleksii Chumachenko / Sipa USA via Reuters)

Метеоролог Наталья Птуха рассказала NV о погоде на ближайшие две недели.

Представительница Гидрометцентра Наталья Птуха — в деталях о погоде на эту неделю, до конца сентября и в дальнейшей перспективе:

На этой неделе погода у нас с колебаниями, но с незначительными. Если до этого преобладало поле повышенного давления, то теперь снова ожидаем атмосферный фронт. Он поступит с запада, но и затронет преимущественно западные области и частично северные — в течение среды 20 сентября.

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В целом, все же, будет преобладать погода без осадков. Лишь в западных областях завтра днем 19-го и ночью 20-го сентября вот те кратковременные дожди, местами с грозами. И в течение суток 20-го сентября по северным областям, но местами могут быть кратковременные дожди и отдельные грозы. Далее этот фронт размывается, то есть на восток и на центральные области он не пойдет.

Начиная с 21-го числа, снова будет преобладать погода без осадков в большинстве областей: 22−23 сентября будет поле повышенного давления. Только 22-го сентября ночью в Карпатском регионе, а 23-го сентября в западных областях местами кратковременные дожди. В целом спокойно, но с северо-запада такие вот определенные колебания давления, снижение давления, и в тех местах размытые слабо выраженные атмосферные фронты будут давать небольшие дожди в регионах, которые я отметила.

Ветер будет преобладать южных направлений за счет поля повышенного давления. Южные и юго-восточные воздушные потоки умеренных скоростей 5−10 м/с.

Температура существенно не изменится. В ночные часы в ближайшие дни +8…+14 градусов, на побережье морей и в Закарпатье до +17 прогреется воздух. То есть теплее в ночные часы. Днем практически по всей территории +22…+27 градусов, и такие температурные показатели будут удерживаться до конца недели. Только завтра в западных областях за счет большей облачности и того атмосферного фронта и отдельных дождей более низкая дневная температура — +16…+21, но потом она снова немножко повысится. Поэтому практически по всей территории 22−23 сентября будет в пределах +22…+28 градусов.

В Киеве и области можно ожидать дождь — опять же, как и в других северных областях 20 сентября. Местами могут пройти небольшие кратковременные дожди. Температурный режим здесь тоже слишком отличаться не будет: в ночные часы +10…+13, а днем около +25. Немножечко прохладнее 20-го сентября за счет атмосферного фронта: +22…+24, но с 21 сентября прогнозируется +25. Продолжается такая приятная, комфортная погода.

В последнюю неделю сентября — с 25 числа — по предварительным расчетам мы пока существенных изменений также не ожидаем. Территория страны продолжит пребывать под действием поля повышенного давления, очередного антициклона, и теперь он будет с запада. Поэтому в целом будет удерживаться такая же погода. Возможно, совсем немного снизится температура — все же, медленно приближаемся к октябрю, но каких-то существенных изменений мы не почувствуем, по крайней мере по тем расчетам, которые есть на сегодня. Сентябрь получается довольно такой летний и комфортный.

Заморозков в ближайшей синоптической перспективе, на которую сейчас можем прогнозировать, мы не видим, как и такого резкого перехода именно на типичную осеннюю погоду.

Метеорологическая осень наступает тогда, когда средняя суточная температура опускается ниже +15 градусов по крайней мере три дня подряд. Сейчас она в пределах +17…+18 — это непосредственно для Киева, да и для большинства областей. Несколько выше значения на юге. Итак, продолжается метеорологическое лето, которое пока не спешит переходить в осень. И до конца сентября вряд ли перейдет.