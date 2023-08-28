Осень неизбежна. Синоптики предоставили краткую климатическую характеристику сентября: есть повод радоваться 28 августа, 15:21 Сентябрь начнется с теплой погоды (Фото:Люк Портер / unsplash)

Если следить за прогнозами специалистов, становится понятно, что начало осени будет чрезвычайно теплым, обнадеживают и прогнозы на весь сентябрь.

Синоптики Укргидрометцентра предоставили краткую климатическую характеристику сентября, благодаря которой можно с оптимизмом настраиваться на сезон похолодания.

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Какая погода будет в сентябре

«Средняя месячная температура сентября составляет 13−17°, в южной части 18−20°, в горных районах 9−15°.

Абсолютный максимум температуры составляет 33−38.8°, в горных районах местами 24−32°.

Абсолютный минимум температуры — 1−8° мороза, на юге Херсонской и Запорожской областей местами 0−1° тепла, в Крыму 1−5.5° тепла.

Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в Карпатах, на северо-востоке страны, Черкасской и Кировоградской областях — в первой декаде.

Среднее месячное количество осадков составляет 37−74 мм, в южной части локально 28−36 мм, в Карпатском регионе местами 77−108 мм, в Карпатах до 130 мм.

Прогноз средней месячной температуры и количества осадков в сентябре 2023 г.

Средняя месячная температура предполагается 15−19° тепла, в Карпатах 12−13°, что на 1−2° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 34−70 мм, в Карпатах местами 87−100 мм, что в пределах нормы".