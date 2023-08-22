Борьба циклонов. Синоптик предупредила о приближающейся жаре и предоставила предварительный прогноз на 1 сентября 22 августа, 15:31 Погода 1 сентября (Фото:Feverpitch / depositphotos)

Прохладные волны скандинавского циклона, которые сейчас снизили температуру воздуха, вскоре уйдут из Украины благодаря тропической воздушной массе из Африки.

Синоптик Наталья Голеня, в интервью для NV, предупредила о влиянии циклона из Африки на температуру воздуха уже в конце этой недели, а также предоставила предварительный прогноз на начало осени.

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«Начиная с 26-го августа температура будет повышаться, и на выходные это уже снова будет +30…+32 градуса и даже чуть выше, а на юге, опять же, может быть +35…+36, в отдельные дни и до +38 градусов будут достигать значения, но это уже на следующей неделе. Погоду будет определять поле повышенного давления, она будет малооблачной.

В плане прогнозов погоды все, что за пределами пяти дней, еще может переиграться. Но на сегодняшний день мы ожидаем более ощутимое изменение температуры с 30−31 августа — 1 сентября. В этот период должно быть снижение уже до более комфортных значений: +20…+25 градусов. Это изменение погоды может происходить в сопровождении ливневых дождей, гроз, не исключены град и шквалы.

Впрочем, все это не исключает возможное возвращение следующих волн тепла в сентябре. Там мы снова можем получить +30 градусов. Последние 2−3 года сентябре были достаточно прохладные, а до того лет пять подряд в сентябре были рекорды".