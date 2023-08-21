Адский август продолжается. Стоит ли ждать прохлады, когда придет новая жаркая волна и правда ли, что горячим будет и сентябрь 21 августа, 19:11 NV Премиум В Укргидрометцентре предупредили о новой порции жары, которая идет в Украину (Фото:Ignacio Marin / Anadolu Agency via Reuters)

Наталья Голеня, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, рассказала NV о погоде до конца календарного лета и в начале осени.

— Расскажите о погоде в ближайшую неделю — как будет развиваться синоптическая ситуация в эти дни и до следующих выходных ?

— На этой неделе в период до пятницы жара несколько спадет, поскольку с северо-запада и запада на территорию Украины будет распространяться более прохладная воздушная масса. Поэтому воздух в дневные часы будет прогреваться не так интенсивно, как мы это наблюдали на прошлой неделе. Температура днем будет достигать +27…+29 градусов в большинстве областей. Можно сказать, умеренная жара. Только на юге температурный режим несколько выше — завтра до +35 градусов и далее следующие 3 дня +30…+32 градуса.

Видео дня

А на следующие выходные, начиная с пятницы, нас ожидает новая волна жары. В Украину начнет перемещаться тропическая воздушная масса. Из Африки она распространится на западную и южную Европу, и уже 26 августа она достигнет западных и юго-западных границ Украины. Поэтому с 26-го начнет температура повышаться, и на выходные это уже снова будет +30…+32 градуса и даже немного выше, а на юге, опять же, может быть +35…+36, в отдельные дни и до +38 градусов будут достигать значения, но это уже на следующей неделе. Погоду будет определять поле повышенного давления, она будет малооблачной.

Учитывая глобальное потепление, все это уже достаточно нормальные для нас значения, как и для юга до +35 градусов летом и в августе в частности. То есть это нельзя назвать аномальной жарой, потому что для Украины самые высокие значения температуры, особенно для юга и востока, это +40…+42 градуса, которые были зафиксированы 12 августа 2010 года в Луганске. Для запада максимумы — это +35…+38 градусов, для Киева абсолютный максимум +39, и он был зафиксирован 20 августа 1945 года. Мы этот рекорд еще не побили для столицы. Мы также «не перепрыгнули» лето 2010-го года, когда был достаточно длительный период жары, где-то 20 дней.

— Возможно, в этом августе "перепрыгнем"?

— Нет, этого не будет. Следующая эта волна жары будет такой же, как и вот эта нынешняя. И она не будет длительной. Для этого лета присущи не слишком длительные периоды жары. И в целом мы не побили температурные рекорды, разве что в отдельные дни. Но часто приближались к ним.

— Будет ли по всей стране преобладать поле повышенного давления? Ожидаются ли хотя бы где-то дожди?

— Вот в следующие трое суток в Карпатском регионе 22−24 августа и на северо-востоке страны отдельные кратковременные дожди, как сегодня был в Киеве. Кое-где с грозами могут быть.

— Какой будет погода для жителей столицы и Киевской области на ближайшей неделе?

— Погоду будет определять поле повышенного давления, то есть сухая, жаркая погода будет, но жара такая умеренная, +27…+29 градусов. А на следующие выходные снова на +30 градусов выйдем, а там в начале следующей недели и +32…+33 будет.





— Итак, конец августа жаркий. А когда отойдет эта тропическая воздушная масса, и когда, наконец, будет ощутимое облегчение жары?

— В плане прогнозов погоды все, что за пределами пяти дней, еще может «переиграться». Но на сегодняшний день мы ожидаем более ощутимое изменение температуры с 30−31 августа — 1 сентября. В этот период должно быть снижение уже до более комфортных значений: +20…+25 градусов. Это изменение погоды может происходить в сопровождении ливневых дождей, гроз, не исключены град и шквалы.

Впрочем, все это не исключает возможное возвращение следующих волн тепла в сентябре. Там мы снова можем получить +30 градусов. Последние 2−3 года сентябрь был достаточно прохладным, а до того лет пять подряд в сентябре были рекорды.