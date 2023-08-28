Аномальное начало осени. Преимущественно жарко и редкие дожди — синоптики предупредили о погоде на неделю 28 августа, 08:41 Аномально теплое начало осени (Фото:Юлия Волк / pexels)

На этой неделе встретятся два сезона и по всем предварительным прогнозам, осень не собирается вводить нас в стресс от похолодания с первых дней.



Август, перед тем как уйти, решил оставить на память о себе жаркие дни и ночи почти без дождей. Принимая от него эстафету, сентябрь в свои первые дни будет радовать аномальным для этого периода теплом. По информации синоптиков, осень начнется со снижения температуры до комфортных градусов в западных регионах и уже привычной жары на остальных территориях страны.

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Сегодня, в понедельник, 28 августа, в Украине существенные осадки не предвидятся. Днем в западных областях местами возможны локальные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха +18+23 градуса, дневная +30+35 градусов, в центральных, южных и Винницкой областях +33+38 градусов.

Во вторник, 29 августа, в северных областях, днем, а также местами в западном регионе, кратковременные грозовые дожди. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5 — 10 м/с, во время гроз местами шквалы, 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха в ночной +18+23 градуса, в восточных и северных областях +13+18 градусов. Дневная температура +28+33 градуса, в центральных, южных, Киевской области, а также в западном регионе +33+38 градусов.

В среду, 30 августа, ночью в западных и северных областях местами кратковременные дожди с грозами. Днем в западных областях ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах возможен град и шквалы, 15 — 20 м/с. На остальной части страны без осадков. Ветер восточный/юго-восточный, 7 — 12 м/с. Ночная температура воздуха +15+20 градусов, на севере Левобережья +11+16 градусов. Дневная +27+32 градуса, в западных и Киевской областях местами до +35 градусов.

В четверг, 31 августа, в стране существенные осадки не предвидятся. Исключением станут западные области с увеличенной возможностью выпадения дождей, местами в сопровождении гроз. Ветер преимущественно юго-восточного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +14+19 градусов, дневная +28+33 градуса, в западных областях +25+30 градусов.

В пятницу, 1 сентября, неустойчивая погода с осадками сохранится в западных областях, днем также местами в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории Украины преимущественно сухо. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха +15+20 градусов, дневная в западных областях +23+28 градусов, на остальной территории страны +29+34 градуса.

В субботу и воскресенье, 2 — 3 сентября, малоподвижный атмосферный фронт испортит погоду в западных областях и принесет кратковременные грозовые дожди. На остальной территории Украины осадков не предвидится. Ветер восточный / северо-восточный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13+18 градусов, дневная +28+33 градуса, в западных областях +22+27 градусов.