Ласковое начало. Синоптики предоставили средний прогноз на сентябрь: не исключено, что походим в футболках 12 августа, 06:33 Ласковая погода в сентябре (Фото:dimaberkut / depositphotos)

Когда синоптики объявляли о начале Эль-Ниньо, они прогнозировали, что в ближайшее время на Земле станет заметно теплее. Надеемся это коснется и сентября.

Еще рано делать точные прогнозы на первый месяц осени, а вот средний прогноз, который рассчитывается метеорологами на основе исторических данных за семьдесят лет, даст возможность сориентироваться на что стоит надеяться.

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По предварительному прогнозу сентябрь будет теплым, мягким и достаточно сухим и солнечным. Температура воздуха в первой декаде месяца будет напоминать лето. Ночная температура воздуха в этот период +11+15 градусов, дневная +22+26 градусов.

Во второй декаде сентября температура воздуха продолжит радовать летним теплом и лишь в конце этого отрезка времени она начнет снижаться. Ночная температура воздуха в этот период +12+14 градусов, дневная +19+25 градусов.

В третьей декаде сентября станет прохладнее. На территорию страны начнут заходить холодные воздушные массы. Не смотря на это, не ожидается резкое похолодание. Ночная температура воздуха в этот период +9+12 градусов, дневная +19+20 градусов.

Фото: Средние температурные показатели на сентябрь / meteoprog

Фото: Средние температурные показатели на сентябрь / meteoprog