Вода продолжает прибывать. Во временно оккупированной Голой Пристани люди ночевали на крышах домов из-за отсутствия эвакуации 7 июня, 14:13 Затопленные здания в результате подрыва Каховской ГЭС (Фото:Суспільне Херсон/Telegram)

Во временно оккупированной Голой Пристани на Херсонщине вода продолжает прибывать после подрыва Каховской ГЭС. Многие из местных жителей ночевали на крышах домов, поскольку эвакуация со стороны оккупационных «властей» отсутствует.

Об этом сообщила начальница Голопристанской МВА Светлана Линник в комментарии Суспільному. По ее словам, в некоторых местах вода достигла 3,5 метров.



Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты полностью провалили эвакуацию жителей левобережья Херсонской области из подтопленных в результате теракта РФ на Каховской ГЭС населенных пунктов. Украина обратится к международным организациям.

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Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

В Минэкономики оценили масштабы разрушения и заявили, что на строительство новой ГЭС может потребоваться около 1 млрд долл и минимум пять лет.

Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Государственное агентство восстановления построит водопроводы к пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС населенным пунктам, где возникли проблемы с водой.