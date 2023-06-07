Оккупированные Алешки почти полностью затопило после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Люди спасаются на крышах домов 7 июня, 11:30 Затопленные в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Олешки (Фото:Херсонщина | Олешки/Каховка/Телеграм)

В Херсонской области в оккупированных Алешках и общине, которые подтопило из-за подрыва Каховской ГЭС россиянами, люди вынуждены спасать свои жизни, забираясь на крыши домов. Волонтеры говорят, что оккупанты не разрешают им эвакуироваться.



Видео и фото затопленного города публикуют пользователи соцсетей.

Глава Алешковской громады Евгений Рыщук рассказал 6 июня, что оккупанты якобы обещали вывезти людей, но о том, сделали ли они это, информации у него нет.

Видео дня

Как рассказали изданию ZMINA волонтеры, которые помогают людям выбраться из населенных пунктов Херсонской области, в Алешках и других оккупированных городах сделали точку сбора, чтобы поехать в Крым, но оккупанты начали останавливать легковые автомобили и требовали российские паспорта.

Улицы города начало затапливать в день теракта. К вечеру в соцсетях публиковали скриншоты из местных чатов Олешек, где жители указывали адреса и просили о помощи.

«Люди сидят на крышах домов. Лодки в городе нет. Комендантский час не отменяют. Геноцид», — писал Рищук.

7 июня Суспільне Херсон сообщило, что незатопленными в Олешках остаются несколько улиц, но ситуация стремительно меняется. Путей эвакуации почти нет, оккупационные псевдовласти бросили людей на произвол судьбы. В зоне бедствия на оккупированном левом берегу Херсона находятся от 22 до 40 тысяч человек.

Инфографика: NV

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.