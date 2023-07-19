Россияне атаковали дронами Житомирскую область: пострадал объект инфраструктуры, повреждены дома — ОВА

19 июля, 08:10
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Уничтоженый иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Уничтоженый иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed Житомирскую область под утро среды, 19 июля. Есть попадание.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

По предварительным данным, в результате атаки пострадал инфраструктурный объект, повреждены частные домохозяйства. На место выехали все экстренные службы.

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По словам главы Житомирской ОВА, информации о пострадавших сейчас нет. Масштабы разрушений уточняют.

В ночь на 19 июля в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщали, что российские оккупанты запустили иранские ударные дроны и, вероятно, ракеты Калибр. Возле Киева сбили все беспилотники. Также ночью взрывы слышали в Одессе, утром — в Кропивницком.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Житомирская область дроны-камикадзе

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