Удар по исторической застройке. В результате обстрелов Одессы повреждено около 30 памятников культуры — МКИП 15 августа, 02:34 Россияне атаковали ракетами Одессу в ночь на 14 августа (Фото:Defence Forces Southern Ukraine/Handout via REUTERS)

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что в результате ночной атаки в Одессе повреждено около 30 памятников культуры.



В большинстве домов выбиты стекла оконных проемов, разрушение внутренней и внешней отделки, изуродованы оконные рамы. Среди поврежденных зданий — общежитие Одесского колледжа искусств им. Данькевича, музей украинской книги Одесской универсальной научной библиотеки им. М.Грушевского и пять учебных корпусов педагогического университета им. Ушинского.



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«В результате ракетной атаки России в ночь на 14 августа повреждено около 10 кварталов исторической застройки в Центральном историческом ареале Одессы. В частности, повреждения получили производственные здания Одесского национального академического театра оперы и балета», — сообщили в министерстве.



Сейчас готовятся документы об открытии уголовного производства и внесению соответствующих сведений в ЕРДР.

В ночь на понедельник, 14 августа, Россия нанесла удары по Одессе с использованием крылатых ракет и ударных дронов. Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены, однако в городе возникло несколько пожаров, три человека пострадали. В Одессе после атаки пострадали более 200 зданий.

Также в результате атаки РФ полностью уничтожен гипермаркет Fozzy компании Fozzy Group.