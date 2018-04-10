Обыски у Савченко: следователи пришли в офис ее партии

Обыски проходят в рамках уголовного дела, где фигурирует Савченко

Следователи пришли с обысками в офис партии народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщил ее адвокат Олег Соловей, пишет УП.

"Сейчас проходит обыск в офисе. Там пытаются изъять даже ее книги и публикации", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что силовики проводят обыски в квартире народного депутата Надежды Савченко. Ее мать Мария Савченко заявила, что искали оружие.

В Службе безопасности сообщили, что законные следственные действия проходят в рамках уголовного производства.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.