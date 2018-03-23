Суд решает, арестовывать ли Савченко без права на залог

В пятницу, 23 марта, Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения для народного депутата Надежды Савченко. Прокуратура просит взять ее под стражу на два месяца без права внесения залога.

По словам прокурора Александра Климовича, если ее вину докажут в суде, то Савченко грозит пожизненное заключение.

В суде Савченко объявила о начале голодовки.

Напомним, что Надежде Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛНР", сговор с руководителем центра освобождение пленных Офицерский корпус Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Кроме того, по версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться президент Петро Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

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22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение.