В квартире Савченко проходит обыск - адвокат

Силовики проводят обыски в квартире народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщил ее адвокат Олег Соловей, пишет УП.

"В квартире Надежды сейчас проходит следственное действие обыск. Адвокат Дмитрий Бугай там присутствует. Он пишет свои замечания", - добавил правозащитник.

Другие подробности не сообщаются.

Представители силовых структур пока не прокомментировали обыски.

Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.