В Службе безопасности прокомментировали обыски у Савченко

Служба безопасности проводит следственные действия в квартире народного депутата Надежды Савченко в рамках уголовного производства.
Об этом сообщила спикер силового ведомства Елена Гитлянская, пишет Интерфакс-Украина.
"Что касается обысков у Савченко дома: в рамках уголовного производства проходят законные следственные действия", - пояснила она.
Детали обыска она не рассказала.
Ранее сообщалось, что силовики проводят обыски в квартире народного депутата Надежды Савченко. Ее мать Мария Савченко заявила, что искали оружие.
Напомним, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники Службы безопасности Украины и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.
29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.
Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.
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