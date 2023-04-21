Глава СБУ рассказал о военном, который организовал неудачную операцию по захвату российского самолета 21 апреля, 17:13 Василий Малюк (Фото:СБУ/Facebook)

В интервью Интерфакс-Украина Малюк обвинил Червинского в том, что он «скрывается от следствия, не приходит на допросы и даже отсутствует по месту жительства». По словам главы СБУ, военнослужащий почти восемь месяцев не появляется на службе, поэтому «фактически дезертир». Госбюро расследований открыло уголовное дело по ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы).



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«Но никакие уловки не помогут избежать ответственности. По моему мнению, негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще 17, должен понести заслуженное наказание. Действительно, отдельные персонажи решили, что могут самовольно провести так называемую спецоперацию и завладеть российским самолетом. Они начали общение с вражеским пилотом, который якобы согласился перейти на сторону Украины», — рассказал Малюк.

Он добавил, что несмотря на замечания СБУ и ГУР Министерства обороны и отсутствие согласования других государственных органов, некоторые военные решили «действовать на свое усмотрение».

«В результате вражеский борт не добыли, враг узнал, где размещались украинские самолеты и личный состав. И нанес ракетный удар. Погиб командир воинской части, а 17 защитников получили ранения. Не говоря уже о полностью разбитых двух боевых истребителях, разрушенной взлетной полосе, другой технике и зданиях», — заявил глава СБУ.

СБУ 21 апреля сообщила полковнику ВСУ Червинскому о подозрении по ч.5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) из-за массированного удара РФ по аэродрому Канатово в Кировоградской области 23 июля 2022 года.

Украинская правда 20 апреля опубликовала материал, в котором сказано, что Червинский — участник операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, который после резонанса публично заявлял об угрозах.

По данным УП, аэродром Канатово как место встречи российского самолета предложил российский пилот Носенко, с которым, как утверждается, вели переговоры участники операции. До событий июля 2022 года аэродром уже обстреливали российские оккупанты, пишет УП.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, что Роман Червинский руководил операцией по задержанию ключевого свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха, которого передали России в рамках обмена пленными в сентябре 2019 года.

Попытка « угнать самолеты» у россиян

ФСБ страны-агрессора 25 июля 2022 года распространила заявление о том, что украинская разведка якобы готовила операцию по угону российских военных самолетов, которую удалось «сорвать». В ФСБ утверждали, что сотрудники ГУР Министерства обороны пытались завербовать российских военных летчиков, чтобы те увели самолеты на украинские аэродромы, в обмен на «денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран ЕС».



Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что «операция» на самом деле была сложной игрой бывших украинских оперативников и российской спецслужбы. По словам Грозева, она стала серьезной ошибкой для ФСБ, в ходе которой были непреднамеренно раскрыты личности десятков российских офицеров контрразведки, их методы работы и агенты под прикрытием.

