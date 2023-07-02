Ночная атака на Украину: Запуск Калибров произошел довольно скрыто около пяти утра — Воздушные силы 2 июля, 12:08 Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

В ночь на воскресенье, 2 июля, российские оккупанты запустили по Украине шахеды и Калибры. Три крылатые ракеты россияне выпустили около пяти утра неожиданно — так, чтобы украинские военные не имели возможности быстро среагировать.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Ну и Калибры. Видите, их немного, но все равно выпускают и делают это довольно скрыто и неожиданно. Бывает так, что очень поздно выясняется, что может быть такой запуск, потому что противник использует различные носители. Такие как подводные лодки, например, для того, чтобы нанести удар так, чтобы мы не успели приготовиться. Но мы видим, что и ПВО, и другие составляющие сил обороны успешно отреагировали на те угрозы и уничтожили и Калибры, и шахеды. Калибры были около пяти утра, а шахеды — ночью», — пояснил он.

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По словам Игната, Украина вынуждена преодолевать много вызовов, потому что российские захватчики обстреливают и из реактивной артиллерии, тактической авиации, подводных и надводных носителей.

Ночью, в воскресенье, 2 июля над Украиной уничтожено три Калибры и восемь шахедов, сообщили Воздушные силы Украины.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, это первая атака иранскими дронами по столице с начала месяца и за последние 12 дней.

Обломки сбитых над Киевской областью дронов-камикадзе во время атаки повредили жилые дома, ранен местный житель.