Ночной российский терроризм. Россияне атакуют Украину БПЛА, тревогу объявили в ряде областей — онлайн
Тревогу объявили в Киеве и ряде областей (Фото:Карта тревог)
В ночь на воскресенье, 2 июля, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили об угрозе атаки дронами.
03:30 КГВА сообщила, что силы ППО обнаружили и уничтожили все цели в столице и в области.
03:21 Отбой воздушной тревоги по всей Украине
03:02 Отбой по всем областям — в данный момент тревога сохраняется в Киеве и области
02:55 Повторные взрывы в Киеве — работает ПВО
02:52 Отбой тревоги в Днепропетровской и Запорожской областях
02:48 Взрывы в Киеве — работает ПВО
Тревогу объявили в южных, центральных и северных областях.