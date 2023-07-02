Ночной российский терроризм. Россияне атакуют Украину БПЛА, тревогу объявили в ряде областей — онлайн 2 июля, 03:31 Тревогу объявили в Киеве и ряде областей (Фото:Карта тревог)

В ночь на воскресенье, 2 июля, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили об угрозе атаки дронами.

03:30 КГВА сообщила, что силы ППО обнаружили и уничтожили все цели в столице и в области.

03:21 Отбой воздушной тревоги по всей Украине

03:02 Отбой по всем областям — в данный момент тревога сохраняется в Киеве и области

Видео дня

Фото: Мапа тривог

02:55 Повторные взрывы в Киеве — работает ПВО

02:52 Отбой тревоги в Днепропетровской и Запорожской областях

02:48 Взрывы в Киеве — работает ПВО

Тревогу объявили в южных, центральных и северных областях.

Фото: Карта тревог