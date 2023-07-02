Ночная атака РФ на Украину: в Киевской области обломки сбитых дронов повредили дома, есть пострадавший 2 июля, 09:32 Силы украинской ПВО сбивают почти все дроны-камикадзе, которыми РФ атакует страну (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

Обломки сбитых над Киевской области дронов-камикадзе во время атаки войск РФ в ночь на воскресенье, 2 июля, повредили жилые дома, ранен местных житель.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в своем Facebook.

По его словам, обломки повредили три частных дома в двух районах области.

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В одном из домов произошло возгорание. Повреждены перекрытия и стены здания. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В двух других домах зафиксированы незначительные повреждения кровли, фасада и окон.

Глава ОВА заявил, что владельцам поврежденных домов будет предоставлена вся необходимая помощь.

В результате последствий вражеской атаки пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги, ему оказали медицинскую помощь.

На данный момент на местах падения обломков ударных дронов работают оперативные группы, они фиксируют последствия атаки оккупантов.

В ночь на 2 июля российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе иранского производства. В ряде областей работала ПВО.

На подлетах к Киеву сбили все вражеские дроны-камикадзе.

Всего по Украине силы ПВО уничтожили восемь Шахедов и три российские ракеты Калибр.



