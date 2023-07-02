Ночная российская атака: над Украиной уничтожено восемь шахедов и три Калибра — Воздушные силы

2 июля, 09:24
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Сбитый российский дрон (Фото:mvs.gov.ua)

Сбитый российский дрон (Фото:mvs.gov.ua)

Ночью, в воскресенье, 2 июля над Украиной уничтожено три Калибра и восемь шахедов, сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.

Отмечается, что пуски восьми шахедов осуществлялись с юго-восточного направления, Калибров — с Черного моря.

Противовоздушная оборона Воздушных Сил работала в разных областях Украины — в зонах ответственности воздушных командований Юг, Восток и Центр.

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Все 11 воздушных целей были уничтожены, а именно — восемь ударных БпЛА Shahed-136/131 и три крылатые ракеты Калибр.

В ночь на 2 июля российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе иранского производства. В ряде областей работала ПВО.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, это первая атака иранскими дронами по столице с начала месяца и за последние 12 дней.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Атака Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины шахеды

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