Первая атака на Киев за последние 12 дней. Силы ПВО уничтожили все Шахеды на подлетах к столице

2 июля, 07:21
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РФ пыталась атаковать Киев ударными дронами-камикадзе (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

РФ пыталась атаковать Киев ударными дронами-камикадзе (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на воскресенье, 2 июля, войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, ударные беспилотники, в частности, летели на Киев.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, это первая атака иранскими дронами по столице с начала месяца и за последние 12 дней.

Силы украинской ПВО уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева.

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Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

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В ночь на 2 июня российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе иранского производства. В ряде областей работала ПВО. Детали о последствиях атаки пока не уточняются.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Война России против Украины дроны-камикадзе

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