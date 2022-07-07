«Впереди много таких видео»: после установки украинского флага на Змеином в ОПУ обещают новые победы 7 июля, 12:13 Андрей Ермак заявил, что это лишь одна из множества будущих побед украинцев (Фото:ВСУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал установку флага Украины на освобожденном от войск РФ острове Змеиный в Черном море.

По его словам, это лишь одна из множества побед, которые ждут нашу страну в будущем.

«Впереди у нас много таких видео из украинских городов, которые сейчас во временной оккупации. Нам всем нужно больше говорить о победах Украины над Россией. Змеиный — это одна из таких побед. Гордимся воинами. Слава Украине», — написал он у себя в Twitter.

Видео дня

Об установке украинского флага на Змеином стало известно в четверг, 7 июля.

Ранее минобороны РФ было вынуждено признать, что после регулярных атак со стороны ВСУ российским войскам пришлось сбежать с острова, бросив там свою технику и оборудование.

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