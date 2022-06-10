Защитники Украины отбили 14 атак оккупантов на Донбассе, уничтожили четыре танка и склад боеприпасов 10 июня, 23:04 Цей матеріал також доступний українською Защитники Украины стреляют из гаубицы CAESAR на Донбассе, 8 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Защитники Украины из состава группировки Объединенных сил в пятницу, 10 июня, отбили 14 вражеских атак на востоке Украины, на двух локациях продолжаются бои.

Об этом сообщает пресс-служба группировки ОС в Facebook.



Российские оккупанты вдоль всей полосы обороны наносят удары по позициям украинских войск, используя боевую авиацию, РСЗО, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем. Враг продолжает ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.



Видео дня

За сутки бойцы группировки ОС уничтожили:

четыре танка;

две артиллерийских системы;

11 боевых бронированных машин;

три единицы автомобильной техники;

один склад с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре вражеских беспилотника Орлан-10.

В Оперативно-тактической группировке Восток также сообщили, что 10 июня защитники Украины в районе ответственности Востока уничтожили 30 человек личного состава врага, один танк, два миномета и три АТТ.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 31 900 человек личного состава, 1409 танков, 712 артиллерийских систем, 212 самолетов, 178 вертолетов, 572 беспилотника, 13 кораблей и катеров и не только.

Один расчет – минус двадцать танков. Как работает Стугна-П – украинское оружие нового поколения https://www.youtube.com/embed/e2UEnh3ffxg

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.