Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне против Украины: за сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов 10 июня, 09:14 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожают вражескую технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 31 900 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 10 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.

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Также оккупанты лишились более 9400 единиц техники, среди них:

Танки — 1409 ( +11)

+11) Боевые бронированные машины — 3450 ( +12)

+12) Артиллерийские системы — 712 ( +1)

+1) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 222 ( +9)

РСЗО) — 222 +9) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 97 ( +1)

ПВО) — 97 +1) Самолеты — 212 ( +0)

+0) Вертолеты — 178 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 572 ( +10)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 572 +10) Крылатые ракеты — 125 ( +0)

+0) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2438 ( +17)

+17) Специальная техника — 53 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 10 июня — 107-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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