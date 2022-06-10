Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне против Украины: за сутки ВСУ ликвидировали 200 оккупантов
ВСУ уничтожают вражескую технику (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 31 900 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 10 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.
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Также оккупанты лишились более 9400 единиц техники, среди них:
- Танки — 1409 (+11)
- Боевые бронированные машины — 3450 (+12)
- Артиллерийские системы — 712 (+1)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 222 (+9)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 97 (+1)
- Самолеты — 212 (+0)
- Вертолеты — 178 (+1)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 572 (+10)
- Крылатые ракеты — 125 (+0)
- Корабли/катера — 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2438 (+17)
- Специальная техника — 53 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 10 июня — 107-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
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Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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