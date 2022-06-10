Бои за Северодонецк продолжаются, РФ все сложнее восполнять потери — Генштаб

10 июня, 19:24
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Уничтоженная техника оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Уничтоженная техника оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 10 июня, на 107-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:

  • на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются не допустить продвижения Сил обороны Украины в направлении границы. Противник обстрелял украинские подразделения в районах Харькова, Криничной, Гусаровки, Байрака и Чепеля;
  • на Славянском направлении россияне готовятся возобновить наступление на Славянск, обстреливали из артиллерии районы Долины, Красной Поляны, Новой Дмитровки, Грушевахи и Дибровного;
  • на Северодонецком направлении оккупанты продолжают штурм с целью установить контроль над Северодонецком и создать условия для блокировки украинских подразделений, бои продолжаются. Враг продолжил обстрелы из артиллерии в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Тошковки, Золотого и Горского;
  • на Бахмутском направлении зафиксирована активность оккупантов возле Нью-Йорка. Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского;
  • на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг не проводил активных действий. Оккупанты вели обстрелы в районах Авдеевки, Тоненького, Невельского, Марьинки, Орехова, Опытного и Новобахмутовки;
  • на Новопавловском направлении россияне усилили группировку войск, нанесли авиаудары с самолетов Су-25 в районе Марьинки и Красногоровки, вертолетов Ка-52 возле Новобахмутовки и Ми-8 — в районе Александрополя;
  • на Лиманском направлении оккупанты не вели активных действий, продолжают укрепляться в районе Святогорска, пытаются подготовиться к продолжению наступления в направлении Лиман-Славянск. Противник вел обстрел возле Дроновки и Серебрянки;
  • на Южнобугском направлении оккупационные войска обороняются, совершенствуют оборудование второго и третьего рубежей обороны, занимаются маскировкой;
  • в акватории Черного моря россияне разместили носители крылатых ракет Калибр;
  • Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери и стойко держат оборону на всех направлениях. Врагу все сложнее пополнять подразделения, которые понесли потери благодаря действиям защитников Украины. Россия пытается решить проблему комплектования, обещая заманчивые финансовые условия и краткосрочные контракты, которые сами оккупанты называют «в один конец».
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/336958171950601
https://www.youtube.com/embed/BUuUUruBTL4

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 31 900 человек личного состава, 1409 танков, 712 артиллерийских систем, 212 самолетов, 178 вертолетов, 572 беспилотника, 13 кораблей и катеров и не только.

Больше всего упоминаний Украины в российских некрологах – Ксения Илюк, Детектор Медиа

https://www.youtube.com/embed/p61JZlnZzLY
Редактор: Нина Григорская

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