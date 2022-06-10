Бои за Северодонецк продолжаются, РФ все сложнее восполнять потери — Генштаб 10 июня, 19:24 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 10 июня, на 107-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются не допустить продвижения Сил обороны Украины в направлении границы. Противник обстрелял украинские подразделения в районах Харькова, Криничной, Гусаровки, Байрака и Чепеля;

российские оккупанты пытаются не допустить продвижения Сил обороны Украины в направлении границы. Противник обстрелял украинские подразделения в районах Харькова, Криничной, Гусаровки, Байрака и Чепеля; на Славянском направлении россияне готовятся возобновить наступление на Славянск, обстреливали из артиллерии районы Долины, Красной Поляны, Новой Дмитровки, Грушевахи и Дибровного;

россияне готовятся возобновить наступление на Славянск, обстреливали из артиллерии районы Долины, Красной Поляны, Новой Дмитровки, Грушевахи и Дибровного; на Северодонецком направлении оккупанты продолжают штурм с целью установить контроль над Северодонецком и создать условия для блокировки украинских подразделений, бои продолжаются. Враг продолжил обстрелы из артиллерии в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Тошковки, Золотого и Горского;

оккупанты продолжают штурм с целью установить контроль над Северодонецком и создать условия для блокировки украинских подразделений, бои продолжаются. Враг продолжил обстрелы из артиллерии в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Тошковки, Золотого и Горского; на Бахмутском направлении зафиксирована активность оккупантов возле Нью-Йорка. Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского;

зафиксирована активность оккупантов возле Нью-Йорка. Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского; на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг не проводил активных действий. Оккупанты вели обстрелы в районах Авдеевки, Тоненького, Невельского, Марьинки, Орехова, Опытного и Новобахмутовки;

враг не проводил активных действий. Оккупанты вели обстрелы в районах Авдеевки, Тоненького, Невельского, Марьинки, Орехова, Опытного и Новобахмутовки; на Новопавловском направлении россияне усилили группировку войск, нанесли авиаудары с самолетов Су-25 в районе Марьинки и Красногоровки, вертолетов Ка-52 возле Новобахмутовки и Ми-8 — в районе Александрополя;

россияне усилили группировку войск, нанесли авиаудары с самолетов Су-25 в районе Марьинки и Красногоровки, вертолетов Ка-52 возле Новобахмутовки и Ми-8 — в районе Александрополя; на Лиманском направлении оккупанты не вели активных действий, продолжают укрепляться в районе Святогорска, пытаются подготовиться к продолжению наступления в направлении Лиман-Славянск. Противник вел обстрел возле Дроновки и Серебрянки;

оккупанты не вели активных действий, продолжают укрепляться в районе Святогорска, пытаются подготовиться к продолжению наступления в направлении Лиман-Славянск. Противник вел обстрел возле Дроновки и Серебрянки; на Южнобугском направлении оккупационные войска обороняются, совершенствуют оборудование второго и третьего рубежей обороны, занимаются маскировкой;

оккупационные войска обороняются, совершенствуют оборудование второго и третьего рубежей обороны, занимаются маскировкой; в акватории Черного моря россияне разместили носители крылатых ракет Калибр;

Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери и стойко держат оборону на всех направлениях. Врагу все сложнее пополнять подразделения, которые понесли потери благодаря действиям защитников Украины. Россия пытается решить проблему комплектования, обещая заманчивые финансовые условия и краткосрочные контракты, которые сами оккупанты называют « в один конец».

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 31 900 человек личного состава, 1409 танков, 712 артиллерийских систем, 212 самолетов, 178 вертолетов, 572 беспилотника, 13 кораблей и катеров и не только.

Больше всего упоминаний Украины в российских некрологах – Ксения Илюк, Детектор Медиа https://www.youtube.com/embed/p61JZlnZzLY

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.